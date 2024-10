Sprachjuwelen aus Schwaben: Weißenhornerin veröffentlicht ihr erstes Buch im Dialekt

Da war ganz die Pädagogin zu vernehmen: Gleich zu Beginn der Veranstaltung griff Marianne Günl zu großen Schaukarten aus Pappkarton und hielt sie in die Runde. Darauf zu lesen waren Worte und Ausdrücke in schwäbischer Mundart. Dabei ging es um nichts mehr oder weniger, als diese linguistisch umzuformen, was einem Großteil der anwesenden Besucherinnen und Besucher auch ohne größere Schwierigkeiten gelang. Es sei ihr wichtig, so die Autorin, dass die mittelschwäbische Mundart nicht sang- und klanglos verschwinde. Mit ihrem ersten Buch will sie zum Spracherhalt beitragen.

