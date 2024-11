Stadtpark Open Air 2025: Das Line-Up steht fest

Dass Schlagersängerin Vanessa Mai kommendes Jahr zu Gast im Stadtpark sein wird, war Fans schon seit Längerem bekannt. Nun ließ die Stadt via Facebook wissen, wer das Line Up beim Weißenhorner Open Air komplettieren wird: Kabarettist Wolfgang Krebs steht am 5. Juni auf der Stadtparkbühne, das Austropop-Duo Seiler und Speer am 7. Juni

„Markiert euch die Dates, sichert euch eure Plätze und seid dabei, wenn wir 2025 unvergessliche Open-Air-Momente feiern“, schreibt die Stadt Weißenhorn auf ihrer Facebook-Seite. Vom 5. bis 7. Juni dürfte der Stadtpark dann wieder ziemlich voll werden. Wer dabei sein will, kann jetzt schon Tickets für das Konzert von Vanessa Mai (6. Juni) kaufen.

Der Vorvekrauf für Wolfgang Krebs sowie für Seiler und Speer startet am Montag, 4. November, über Reservix und Eventim. Tickets direkt im Rathaus sind demnächst verfügbar.

Seiler und Speer feierten 2015 ihren Durchbruch mit „Ham kummst“. Seitdem sind sie regelmäßig in den österreichischen Charts zu Gast. Wolfgang Krebs ist neben Kabarett vor allem für seine Parodien bekannt. Bayerische Ministerpräsidenten sind sein Spezialgebiet. (AZ)