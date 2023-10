Weißenhorn

TSV Weißenhorn freut sich über Teilnehmerrekord beim Altstadtlauf

Plus 700 Sportlerinnen und Sportler gehen in Weißenhorn auf die Strecke durch die Altstadt. Besonders bei Kindern und Jugendlichen ist der Lauf begehrt.

Von Jürgen Schuster

Einen regelrechten Run auf den Lauf feierten die Verantwortlichen des TSV Weißenhorn am Sonntagnachmittag beim 29. Weißenhorner Altstadtlauf. „Wir hatten 100 Voranmeldungen mehr als im vergangenen Jahr“, sagte Dominik Riesenegger und freute sich über die ständig steigende Popularität der Veranstaltung. Die war im Übrigen auch als Weißenhorner Stadtmeisterschaft ausgeschrieben. Riesenegger ist einer der Organisatoren und Leichtathletik-Abteilungsleiter in der Fuggerstadt. TSV-Vereinschef Jürgen Bischof sprach letztlich von rund 700 Starterinnen und Startern in den verschiedenen Altersklassen. Ein neuer Rekord.

Für Riesenegger und Bischof gibt es einen wichtigen Faktor: den Nachwuchs. „Die Schulen kommen immer wieder, da ist der Lauf ziemlich beliebt“, sagen sie. Und am Sonntag passten freilich auch die äußeren Bedingungen. „Ein perfektes Wetter. Nicht zu heiß und nicht zu kalt“, verkündete der Sprecher im Start- und Zielbereich an der Weißenhorner Stadthalle. Er musste bei den Kinder- und Jugendläufen vor allem die stolzen Eltern bremsen und auch mal verbal von der Strecke befördern. „Entscheidend ist, dass es Spaß macht“, lautete dabei eine seiner Durchsagen. Die Läufe über Distanzen zwischen 300 Meter bei den Bambini und maximal sechs Runden für die Erwachsenen durch die Altstadt - also 8,4 Kilometer - seien eigentlich für die Allgemeinheit.

