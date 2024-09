20 Jahre Einstein-Marathon: Er ist jedes Mal die 42,195 Kilometer gelaufen

Seine Frau war damals in „Angst“. Dass er beim allerersten Einstein-Marathon über die Distanz von rund 42 Kilometern mitlaufen wollte, galt gar als „Scheidungsgrund“. Am kommenden Sonntag wird Markus Oßwald nun seinen 20. Marathon durch Ulm und Neu-Ulm absolvieren. Verheiratet wird der leidenschaftliche Läufer dann aller Voraussicht nach immer noch sein. Der 60-Jährige gehört inzwischen sogar einer ganz besonderen Spezies an: Er ist bei allen bisherigen Einstein-Marathons jeweils die 42,195 Kilometer gelaufen. Auf der Welt können das nur noch ganz wenige von sich behaupten.

