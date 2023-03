Schienen nach Weißenhorn werden sechs Wochen lang ausgetauscht

Plus Wenn im September die Schule startet, fahren keine Züge mehr nach Weißenhorn. Anders geht es nicht. Was geschieht, wie der Zeitplan entstand und was noch folgt.

Voraussichtlich von Anfang September bis Mitte Oktober fahren auf der Bahnstrecke zwischen Senden und Weißenhorn keine Züge, die DB Regio wird Ersatzbusse einsetzen. In dieser Zeit werden dort nahezu alle Schienen ausgetauscht – einige sind mehr als 100 Jahre alt. Die Arbeiten fallen mit dem Schul- und Ausbildungsstart zusammen, doch für den Zeitpunkt gibt es wohl keine Alternative. Was gemacht werden muss, wie die Arbeiten mit der Straßenbahn in Ulm zusammenhängen und welche Schritte folgen könnten.

Bahnschienen hielten in der Regel um die 80 Jahre, erläutert Ralf Gummersbach. Der studierte Bauingenieur ist seit Januar 2022 technischer Geschäftsführer der Stadtwerke-Tochter SWU Verkehr. Der Weißenhorner verkehrt zwar erst seit knapp zehn Jahren, doch einige Schienen sind 106 Jahre alt. Als die SWU Verkehr die stillgelegte Strecke wieder aufbereitete, tat sie das auf eigene Kosten und mit eigenem Risiko. Elf Millionen Euro investierte das Unternehmen, sie sollen 2028 wieder erwirtschaftet sein. So lange läuft der Betreibervertrag mit der DB Regio. Die zusätzlichen Kosten für neue Schienen scheute die SWU Verkehr seinerzeit, in den vergangenen Jahren mussten immer wieder einzelne Schienenabschnitte erneuert werden. Doch das ist aufwendig und im Ergebnis schlechter als ein Austausch der gesamten Strecke. Bezahlen muss die SWU Verkehr laut Plan rund 900.000 Euro. Insgesamt kosten die Arbeiten etwa 4,8 Millionen Euro. 80 Prozent übernimmt der Freistaat Bayern, die Förderzusage ist bereits eingegangen.

SWU Verkehr tauscht Bahnschienen zwischen Senden und Weißenhorn aus

Die Schienen haben auch deswegen außergewöhnlich lang gehalten, weil die Strecke zeitweise stillgelegt war. Ohne die Förderung hätte die SWU Verkehr die Haltbarkeit wohl noch etwas weiter ausgereizt. Markierungen zeigen zwar bereits jetzt, wo Probleme bestehen. Gefahr bestehe aber nicht, versichert Gummersbach. Der Streckenbetreiber geht mit dem Austausch nun den effizientesten Weg. Eine Maschine soll die alten Gleise demontieren und das neue Material einsetzen. Das dauert rund zwei Wochen, Vor- und Nachbereitung benötigen jeweils ebenso viel Zeit. Andere Methoden dauern Gummersbach zufolge länger und kosten wohl auch mehr Geld. Doch von den Spezialmaschinen gibt es nicht viele, die Baufirma gibt den Zeitplan weitgehend vor. Und die SWU Verkehr benötigt während der Arbeiten eigenes Personal, das auch bei sämtlichen anderen Baustellen eingesetzt wird. Die werden der Reihe nach abgearbeitet – im Jahr 2023 von Anfang April bis Mitte Oktober und damit außerordentlich lang. Vor dem Weißenhorner ist die Straßenbahnlinie 1 an der Reihe, die auf weiten Strecken saniert werden muss.

Die Fahrgastzahlen bei der Tram sind noch höher als auf der Bahnstrecke, deswegen muss hier in den Sommerferien gearbeitet werden. Notgedrungen fallen die Arbeiten zwischen Senden und Weißenhorn auf die Schul- und Ausbildungszeit. Geschätzt 2000 Menschen fahren täglich, vor allem morgens, mittags und abends. Exakte Zahlen liegen der SWU Verkehr nicht vor, da sie pro Fahrt und nicht pro Fahrgast bezahlt wird.

Weißenhorner und Illertalbahn werden elektrifiziert

Der Weißenhorner hat eine Erfolgsgeschichte geschrieben und ist zum Vorbild für die Reaktivierung anderer stillgelegter Strecken geworden. Die Züge sind zwischen Ulm und Weißenhorn 25 Minuten unterwegs, etwa halb so lang, wie der Bus benötigt. Die Fahrtzeit könnte noch weiter sinken, sobald dort Elektrozüge fahren. Für die Illertalbahn ist dieser Ausbau beschlossen, 2032 soll er fertig sein. Auch die Stichstrecke nach Weißenhorn wird entsprechend ertüchtigt. "Wir würden gerne noch ein bisschen mehr Gas geben", sagt Ralf Gummersbach. Auch hier gibt es öffentliches Geld, in diesem Fall vom Bund. "Anders könnten wir das nicht finanzieren", betont der technische Geschäftsführer. Denn dieser Ausbau dient verkehrspolitischen Zielen und bringt dem Unternehmen keine zusätzlichen Einnahmen.

Lesen Sie dazu auch

Gummersbach ist überzeugt, dass dieser Schritt richtig ist. Es ist ein Schritt, von dem Fahrgäste profitieren. E-Loks haben eine höhere Zugkraft. "Da geht es um Sekunden, aber auf die Strecke und die Haltestellen gerechnet, summiert sich das." Durch die Elektrifizierung soll der Weißenhorner einen echten Halbstundentakt schaffen, für den es bislang nicht ganz reicht. Noch einmal ein paar gewonnene Minuten also und vor allem ein einprägsamer Takt.

Schon jetzt ist der Takt so eng, dass Güterzüge nachts verkehren. Sie fahren vor allem die Firma Westfalengas an, doch auch weitere Betriebe im Gewerbegebiet Eschach sind angeschlossen. Und die SWU Verkehr sind offen für noch mehr. Schließlich bildete der Betrieb des Güternetzes in Ulm und Neu-Ulm Mitte der 80er-Jahre den Einstieg des Unternehmens ins Eisenbahngeschäft.