Valmadrera und Weißenhorn vertiefen ihre Freundschaft

Eine Überraschung der besonderen Art erlebten die Mitglieder des Städtepartnerschaftsvereins „Framici“, als sie in der italienischen Partnerstadt Valmadrera ankamen: Die Vorsitzende Ursula Schramm wurde unter den Arkaden des Rathauses von einer Delegation begrüßt. Sie bekam die Ehrenbürgerschaft der Stadt verliehen. Bürgermeister Wolfgang Fendt ebenfalls, allerdings in Abwesenheit, da er an dieser Reise nicht teilnahm. Zugleich wurde am Ort eine Ausstellung des Weißenhorner Künstlers Norbert Riggenmann eröffnet.

