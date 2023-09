Weißenhorn

Das sind die Kandidaten für den Kabarettpreis "Weißenhorner Wölfchen" 2023

Am 14. Oktober ist es wieder so weit. Der Weißenhorner Kabarettpreis wird zum dritten Mal vergeben. An wen, das entscheidet wieder das Publikum.

Kathi Wolf ist schon voller Vorfreude. Am 14. Oktober geht der von ihr ins Leben gerufene Kabarettpreis "Weißenhorner Wölfchen" in seine dritte Runde. Welcher der Teilnehmer die Trophäe (und das Preisgeld) mit nach Hause nehmen darf, entscheidet auch in diesem Jahr das Publikum – und dass dürfe sich auf einen abwechslungsreichen Abend freuen, verspricht Wolf. Es sind wieder vier renommierte Kabarettkünstler aus ganz Deutschland dabei. Alle hätten Erfahrung auf der Bühne und seien bereits mit verschiedenen Preisen dekoriert, erklärt die Organisatorin, die selbst als Kabarettistin im ganzen Land auftritt, aktuell mit ihrem neuen Programm "Klapsenbeste". Das "Weißenhorner Wölfchen" soll wieder Comedy und Kabarett auf hohem Niveau in die Fuggerstadt bringen. Die Kandidaten des "Weißenhorner Wölfchens" 2023 sind: Bumillo aus München : Der Kabarettist und Hausmann tourt gerade mit seinem aktuellen Programm "Haushaltsloch" durch die Republik. Stand-up und Rap dürfen dabei nicht fehlen. Der 40-jährige Familienvater gebe sich auf der Bühne klug und eindringlich, provozierend progressiv und entwaffnend ehrlich, heißt es in der Ankündigung zu seinem Auftritt. Neue Wege seien für Christian Bumeder, so Bumillos bürgerlicher Name, Pflicht, ebenso wie flexibles Denken.

Henning Schmidtke aus Bergisch-Gladbach: Er wechselt blitzschnell zwischen Stand-up und musikalischen Beiträgen, die wiederum ein Ritt durch die Genres sind. Herzerfrischend und immer ein wenig belehrend, philosophiert Schmidtke unter anderem über die Geheimnisse der Zeit, die Vergänglichkeit des menschlichen Daseins oder die viel zu hohe Geschwindigkeit des Lebens und den damit verbundenen Stress. "Egoland" heißt sein aktuelles Programm. Der Kabarettabend zum "Weißenhorner Wölfchen" findet am Samstag, 14. Oktober, statt. Los geht es in der Weißenhorner Stadthalle um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Vor den Auftritten und während der Pause gibt es wie gewohnt Barbetrieb. Die Wartezeit während der Stimmauszählung überbrückt der alljährliche Ehrenpreisträger des "Wölfchens", Rüdiger Radomski, mit seinem Auftritt. Moderiert wird der Abend von Kathi Wolf. Das Preisgeld sponsern der Landkreis Neu-Ulm und die Stadt Weißenhorn. Info: Karten für das "Weißenhorner Wölfchen" gibt es ab sofort bei der Buchhandlung Schlegel in Weißenhorn.

