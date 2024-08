Wertlose Trauringe in Müllsortieranlage gefunden: Stecken Betrüger dahinter?

Ein Beschäftigter einer Müllsortieranlage der Müllverbrennungsanlage in der Daimlerstraße in Weißenhorn hat in einem Container eine Holzbox mit einem Dutzend Trauringen gefunden. Über diesen Fund wurde die Polizei nach eigenen Angaben am Mittwoch, gegen 14 Uhr, informiert. Auf der Rückseite der Box befanden sich demnach Preisschilder für die Ringe mit ausgezeichneten Preisen im drei- oder vierstelligen Bereich. Eine Prüfung der Ringe habe ergeben, dass diese wertlos oder nur von sehr geringem Wert waren. Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass mit diesen Ringen Betrugsstraftaten begangen oder zu begehen versucht wurden, bittet die Polizeiinspektion Weißenhorn Personen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07309/96550 zu melden. (AZ)