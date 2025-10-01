Icon Menü
Weißenhorner Kammeroper: So geht es mit Diana Haller an der Spitze für den Verein weiter

Jahrzehntelang prägte Heinrich Graf die Kammeroper Weißenhorn. Nach seinem Tod muss sich der Verein neu aufstellen. Kammersängerin Diana Haller hat viele Ideen.
Von Franziska Wolfinger
    Kammersängerin und Mezzosporanistin Diana Haller übernimmt die Leitung der Weißenhorner Kammeroper. Am 30. November geht es dort mit einem Liederabend weiter.
    Kammersängerin und Mezzosporanistin Diana Haller übernimmt die Leitung der Weißenhorner Kammeroper. Am 30. November geht es dort mit einem Liederabend weiter.

    Kammersängerin Diana Haller ist die neue Frau an der Spitze der Weißenhorner Kammeroper. Sie will den Verein mit neuen Ideen und Formaten fit für die Zukunft machen. Ihren Einstand als künstlerische Leiterin gibt sie am 30. November mit einem Liederabend, den sie mit ausgesuchtem Personal bestückt hat. Wilhelm Schwinghammer singt, Rita Kaufmann spielt Klavier, TV-Entertainer Harald Schmidt moderiert.

