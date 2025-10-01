Weißenhorner Kammeroper: So geht es mit Diana Haller an der Spitze für den Verein weiter

Kammersängerin Diana Haller ist die neue Frau an der Spitze der Weißenhorner Kammeroper. Sie will den Verein mit neuen Ideen und Formaten fit für die Zukunft machen. Ihren Einstand als künstlerische Leiterin gibt sie am 30. November mit einem Liederabend, den sie mit ausgesuchtem Personal bestückt hat. Wilhelm Schwinghammer singt, Rita Kaufmann spielt Klavier, TV-Entertainer Harald Schmidt moderiert.
Weißenhorn
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden