Festliches Glanzlicht: Traditionelles Weihnachtskonzert der Blechbläser in Weißenhorn

Der Schelm möchte die Präzision bewundern, mit welcher just im Pausentakt des Liedes „Stille Nacht“ der Glockenschlag einsetzt. Doch für letzteres zeigt sich wohl der Mesmer der Kirche Maria Himmelfahrt in Weißenhorn verantwortlich; für die anderen Schmankerl hingegen die Musik zu weihnachtlicher Stunde. Von weit her muss so mancher Besucher gekommen sein, viele Menschen kenne er gar nicht, so Stadtpfarrer Lothar Hartmann.

Ralph Manhalter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weihnachtskonzert Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weißenhorn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis