Weitere Autos aufgebrochen: Täter gehen rabiat vor

Am Montag hat ein unbekannter Täter in Ulm aus drei Autos Wertsachen gestohlen. Laut Polizei parkten die drei Autos vor einem Hotel in der Friedrichsau. Zwischen 18.45 Uhr und 22 Uhr schlug der Unbekannte an den Fahrzeugen die Seitenscheiben ein und gelangte so ins Innere. In den Autos befanden sich Laptops und eine Geldbörse. Die nahm der Dieb mit und flüchtete unerkannt.

Am Samstag wurde bereits bekannt, dass Unbekannte auch in Neu-Ulm und Elchingen schon wieder Autotüren aufgehebelt sowie Scheiben eingeschlagen haben, um ins Innere zu gelangen.

Die Polizei warnt davor, Wertsachen im Auto zurückzulassen – denn das locke Diebe an. (AZ)