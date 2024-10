Weitere Demo gegen AfD-Versammlung angekündigt

Nachdem sich bereits ein breites Bündnis aus Politik, Gewerkschaften und Bürgern gegen den Landesparteitag der AfD in Ulm am kommenden Wochenende wie auch am 9. und 10. November formiert und zu einer Protestkundgebung und einem Demonstrationszug eingeladen hat, rufen nun weitere Gruppen zu einer Demonstration am Samstag auf.

Verschiedene Gruppen wollen gemeinsam am Samstag, 5. Oktober, dem ersten Tag der AfD-Landesparteitage, gemeinsam durch die Stadt zur Messe Ulm laufen, um sich dort der Protestkundgebung, bei der auch Ulms Oberbürgermeister Martin Ansbacher reden wird, anzuschließen. So soll der Protest und die Wut über menschenfeindliche Politik durch die Stadt direkt zu den ankommenden AfD-Mitgliedern getragen werden, heißt es.

Die Demonstration beginnt um 8 Uhr am Theater Ulm, dann setzte sich der Zug Richtung Messe in Bewegung. Unter den aufrufenden Gruppen sind etwa Greenpeace Ulm, der Ulmer Weltladen, die Aegis-Buchhandlung und viele weitere.