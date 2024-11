Welte Gruppe investiert zwei Millionen Euro in Produktionsausbau in Neu-Ulm

Am Firmensitz der Welte Gruppe in Neu-Ulm investiert das Unternehmen Welte rund zwei Millionen Euro in die Erweiterung von Fertigung und Produktion. Nun war Spatenstich. Der rund 1.000 Quadratmeter große Neubau soll neueste Technik wie beispielsweise ein automatisches Rohrlager inklusive Ablängstation beherbergen.

Auch in allen anderen Belangen wird die Investition von der Firmenleitung als „State-of-the-Art“ gepriesen: Eine Wärmepumpe wird durch die Wärmerückgewinnung der für die Fertigung benötigten Druckluftkompressoren unterstützt und somit für das richtige Klima im Gebäude sorgen. Für einen Teil der Energie sorgt zudem eine Fotovoltaik-Anlage. Gemeinsam mit den bereits auf einer anderen Halle installierten PV-Modulen erzielt Welte dann eine maximale Leistung von 160 kWp. Zusätzlich schützt eine Dachbegrünung als natürliche Isolation das Gebäude vor Hitze und Kälte. „Dieses Bauvorhaben ist eine enorm wichtige Erweiterung unserer Kapazitäten und zugleich ein elementarer Baustein unserer Zukunftsvision“, erklärt Alexander Welte, Leiter Business Development bei Welte.

Das ist die Firma Welte aus Neu-Ulm Die Geschichte der heutigen Welte Group reicht bis ins Jahr 1921. Damals gründeten die Gebrüder Alex und Augustin Welte in der Ulmer Deutschhausgasse eine Huf- und Wagenschmiede. Seitdem hat sich die familiengeführte Unternehmensgruppe im Bereich der Antriebstechnik auf Gelenkwellen spezialisiert und in diesem Segment stetig weiterentwickelt. Mit 16 Standorten in sieben Ländern zählt die Welte Group heute zu den führenden Anbietern in den Geschäftsfeldern Gelenkwellen, Fluid- und Rohrbiegetechnik. Die Gelenkwellenmarken EDS und EDS PLUS erfüllen sämtliche Ansprüche an Individualität, Qualität und Lieferfähigkeit. Dazu liegen am Hauptstandort in Neu-Ulm über 20.000 unterschiedliche Einzelkomponenten und mehr als 5.000 einbaufertige Gelenkwellen auf Lager. Aufgrund der breit aufgestellten Produktpalette können diese für alle denkbaren Anwendungsgebiete kundenspezifisch von Losgröße 1 bis x hergestellt und schnell geliefert sowie repariert werden. (AZ)

Welte wächst in Neu-Ulm

Welte wächst: Auf dem Gelände des Firmensitzes entsteht derzeit die dringend benötigte Erweiterung der Produktionshalle. Mit einer geplanten Bauzeit von rund einem Jahr stehen dem Unternehmen ab kommendem Herbst circa 800 Quadratmeter zusätzliche Fläche für den Geschäftsbereich Gelenkwellen zur Verfügung. Weitere knapp 200 Quadratmeter sind für die Mitarbeitenden vorgesehen – inklusive eines modernen Gemeinschaftsraums. Die Versandabteilung wird künftig ebenfalls in den neuen Räumlichkeiten Platz finden. „Hiermit schaffen wir die optimalen Voraussetzungen, um unser Wachstum in den nächsten Jahren fortzuführen und stärken unsere Position als verlässlicher Premium-Partner für unsere Kunden“, so Welte. (AZ)