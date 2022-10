Die Band One Republic spielt im Wiblinger Klosterhof

Für sechs Konzerte kommt die Band aus Colorado im nächsten Jahr nach Deutschland, eines davon wird in Wiblingen sein. Karten sind schon erhältlich.

Der Open-Air-Sommer 2022 ist kaum vorbei, schon gibt es Karten für die Sommerkonzerte 2023. Am 24. Juni wird die Band "One Republic" im Klosterhof Wiblingen auftreten.

Im Anschluss an ihre erfolgreiche Tour in diesem Jahr kehren die Musiker von OneRepublic 2023 für sechs Konzerte nach Deutschland zurück. Dabei werden sie ihre größten Hits sowie Songs aus dem aktuellen Studioalbum „Human“ spielen.

Die Geschichte von OneRepublic beginnt bereits 1996 in Colorado Springs, als Ryan Tedder und Zach Finkins in der Highschool ihre erste gemeinsame Band gründen. Die beiden zieht es jedoch auf unterschiedliche Unis und sie verlieren sich aus den Augen. 2002 ist Tedder bereits erfolgreicher Songwriter sowie Produzent und die beiden treffen sich in LA wieder. Sie gründen eine Band mit dem Namen "Republic" und werden nur neun Monate später bei Columbia Records unter Vertrag genommen. Mittlerweile komplettiert durch Eddie Fisher (Drums), Brent Kutzle (Bass & Cello) und Drew Brown (Gitarre) und mit leicht verändertem Namen arbeiten sie mehr als zwei Jahre an ihrem Debütalbum, nur um zwei Monate vor dem geplanten Release von ihrer Plattenfirma fallengelassen zu werden.

Ein Rückschlag, von dem sich die Band nicht ausbremsen lässt: Auf der mittlerweile historischen Plattform "Myspace" schart sie immer mehr Fans um sich und wird so zur vielleicht berühmtesten Band ohne Plattenvertrag. Produzent und Songwriter Timbaland nimmt sie unter Vertrag und kreiert zusammen mit der Band eine neue Version des Songs „Apologize“, der als erste Single ihres Debüts „Dreaming Out Loud“ in der Originalversion eher mäßig erfolgreich war. Neu aufgelegt macht der Song OneRepublic praktisch über Nacht zu internationalen Stars. Auch die nachfolgenden Singles „All the Right Moves“, “Counting Stars” oder “Love Runs Out” werden allesamt zu globalen Hits.

Der allgemeine Vorverkauf für dieses Konzert hat bereits begonnen; Karten gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online unter provinztour.com. Die Ticket-Hotline ist unter der Nummer 01806/570070 zu erreichen. (AZ)