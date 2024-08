Klosterhof Open Air 2025: Mittelalterrock mit Saltatio Mortis

Nächstes Jahr feiern sie ihren 25. Bandgeburtstag: Seit 2000 unterhalten Saltatio Mortis ihre Fans mit hartem Mittelalterrock. Passend dazu suchen sie sich Spielstätten in historischen Gemäuern. Aktuell befinden sich die Musiker in den letzten Zügen ihrer „Burgentour 2024“ – 2025 soll es weitere stimmungsvolle Open Air-Konzerte geben, eines davon in Wiblingen.



In Wiblingen spielen die Mittelaltermusiker um Alea den Bescheidenen zwar nicht auf einer Burg, wie Ortskundige sicher gleich ganz richtig vermutet haben, sondern in den nicht weniger historischen Mauern des Klosterhofs. Dort geben sie am 21. Juni 2025 ein Konzert. Das hat der Medienpartner des Konzerts, die Südwestpresse, nun bekannt gegeben. In ihrem Genre zählen Saltatio Mortis zu den bekanntesten Bands des Landes.

Saltatio Mortis setzen musikalisch zwar auf die alten Klänge, etwa mit Dudelsack und Schalmei. Aber auch die E-Gitarre gehört zur Ausstattung der Band. Und auch textlich wenden sich Saltatio Mortis immer wieder vom Mittelalter ab und legen einen Fokus auf die gegenwärtigen Probleme unserer Gesellschaft. Die Band bezieht immer wieder politisch Position, oft gegen rechte Strömungen.