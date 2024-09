Eva Treu nach Babypause wieder im Dienst: Landrätin und Mutter – das geht gut

Der Neustart? War eigentlich recht gemütlich: Am Montag ist Landrätin Eva Treu nach der Babypause zurückgekehrt in ihr Büro im Landratsamt. Sie konnte gleich mal die neuen Azubis begrüßen, traf sich zu einem ersten Gespräch mit den Geschäftsbereichsleitern ihrer Behörde über die anstehenden Themen – und am späteren Nachmittag hatte sie noch einen Interviewtermin mit unserer Redaktion. Wie war für sie also die Rückkehr an ihren Arbeitsplatz? „Es fühlt sich gut an, ich freue mich“, sagt Eva Treu. Dabei war sie natürlich nie ganz weg. Und manche Planung erwies sich als hinfällig.

Ronald Hinzpeter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis