Wieland: Gewerkschaft beklagt Sittenverfall und illegalen Millionen-Sparplan auf dem Rücken der Beschäftigten

„Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist nicht existent.“ So drückt der Tarifsekretär Klaus-Dieter Winnerlein das Verhältnis der Gewerkschaft IG Metall zur Führungsetage bei Wieland aus. Er spricht von einem „Sittenverfall“ in der Wieland-Führung. „So etwas kennen wir in der Region bisher nicht“, unterstreicht Günter Frey, der erste Bevollmächtigte der IG Metall Neu-Ulm Günzburg. Der Verdacht: Wieland sabotiert letztlich eine ordentliche Eingruppierung nach dem Entgeltrahmen-Tarifvertrag (Era), um später weniger Lohn auszahlen zu müssen.

