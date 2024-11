Württembergisches Kammerorchester begeistert im Kornhaus

Das Württembergische Kammerorchester Heilbronn (WKO) bringt immer wieder herausragende Künstler nach Ulm – so auch beim zweiten Konzert dieser Spielzeit: Kyohei Sorita, gefeierter Star in Japan mit Debüts im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins, in Paris und mit den Münchner Philharmonikern in der jüngeren Vergangenheit, zeigte bei seinem erst vierten Auftritt in Deutschland äußerst nuancierte Emotionen am Klavier und eine ganz außergewöhnliche Fähigkeit.

