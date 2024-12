Adventsmarkt in Wullenstetten

Icon Vergrößern Auftritt der Schulkinder mit dem Nikolaus. Foto: Vereinsgemeinschaft Icon Schließen Schließen Auftritt der Schulkinder mit dem Nikolaus. Foto: Vereinsgemeinschaft

Hunderte Menschen tummelten sich in der aufgebauten Budenstadt um das Waaghäusle in der Glockerstraße mit schönen Gesprächen und vielerlei Schmankerln wie Feuerwehrwurst, Rote, Kässpatzen, Leberkäse, Pommes, Waffeln, Apfelküchle und vieles mehr, zudem gab‘s natürlich auch Glühwein in verschiedenen Ausführungen wie rot, weiß, alkoholfreier Punsch und Feuerzangenbowle, wie auch heiße Liköre. Nicht zuletzt wurden auch viele Deko-Artikel und Nascherei aus meist eigener Fertigung der vielen Helfer angeboten. Der Nikolaus ist zur Eröffnung mit seinem Knecht Ruprecht erschienen und hat die Schulkinder der Nachmittagsbetreuung nach ihrem Auftritt mit Leckerei beschenkt. In dichten Trauben und Schlangen standen die Menschen vor den Ständen, um von den Köstlichkeiten zu bekommen oder für das nahe Christfest passende Deko zu erstehen. Sämtliche Wullenstetter Vereine sind an dieser nunmehr 15. Veranstaltung beteiligt und die Erlöse werden wie jedes Jahr an gemeinnützige Einrichtungen gespendet.

