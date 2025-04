Flurputzete in Reutti und Jedelhausen

Kürzlich war es wieder soweit. Der Obst- und Gartenbauverein hat traditionell hierzu wieder aufgerufen und zahlreiche große und kleine Helfer packten an. Der Startpunkt war am Dorfplatz in Reutti. Ausgerüstet mit Warnwesten, Zangen, Eimern und Müllsäcken ging’s zu den Fluren von Reutti und Jedelhausen.

Allerlei Unrat und unerwartete Fundstücke

Das Staunen war groß, als allerlei Unrat und unerwartete Fundstücke entdeckt wurden - Dinge, die definitiv nicht in Wald und Flur gehören. Mit viel Eifer und Einsatz sammelten die kleinen und großen Helfer den Müll ein und leisteten damit einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz.

Das Bewusstsein soll gestärkt werden

Als Dankeschön für die großartige Unterstützung wurden die fleißigen Sammler am Ende der Aktion mit einem Imbiss, Getränken und Süßigkeiten belohnt. Mit dieser Aktion der Flurputzete will der OGV das Bewusstsein für den respektvollen Umgang mit der Natur stärken, denn Müll gehört nicht in Wald und Flur.

