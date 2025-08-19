Icon Menü
Zeugen gesucht: Brandstiftung an Glas- und Papiercontainern in Ludwigsfeld

Neu-Ulm

Polizei sucht Zeugen nach Brandstiftung: Schon wieder brennen Container in Ludwigsfeld

Im Illerholzweg in Ludwigsfeld brennen fünf Glas- und Papiercontainer. Die Polizei geht davon aus, dass sie vorsätzlich angezündet wurden.
    Im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld wurden mehrere Container in Brand gesetzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Foto: Rolf Vennenbernd, dpa (Symbolbild)

    Fünf Glas- und Papiercontainer haben am Dienstagmorgen gegen 3.45 Uhr im Illerholzweg gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Zeugen meldeten eine Rauchwolke in Ludwigsfeld, die genaue Örtlichkeit war jedoch zunächst nicht bestimmbar. Kurz darauf gingen weitere Hinweise auf einen Brand ein. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen alle fünf Container in Vollbrand. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte schnell gelöscht werden.

    Die Neu-Ulmer Polizei bittet um Zeugenhinweise zu den Bränden

    Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 2000 Euro. Eine Fahndung nach den mutmaßlichen Brandstiftern blieb erfolglos. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter Telefon 0731/8013-0 zu melden. Erst Anfang August hatten Unbekannte nachts mehrere Altkleider- und Papiercontainer in Ludwigsfeld angezündet. Bei den Bränden in der Karlsbader Straße und der Danziger Straße war ein Sachschaden von circa 3000 Euro entstanden. (AZ)

