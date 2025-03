Zimtschnecken-Kette Cinnamood kommt nach Ulm

Einen Instagramkanal unter dem Namen „cinnamood_ulm“ gibt es schon. Den Laden dazu zwar noch nicht, aber der soll bald kommen, verspricht die Kette. Aber mit Fotos von saftigen Zimtschnecken in den unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen soll den künftigen Kunden schon Appetit auf die süßen Schnecken gemacht werden.

Seit 2022 die erste Filiale des Zimtschneckenbäckers in Köln eröffnet wurde, ist das Franchise stetig gewachsen. Heute schon beschäftigt es nach eigenen Angaben mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland. Erste Läden haben bereits im Ausland eröffnet, etwa in Wien, Luxembourg und Basel.

Cinnamood will Filiale in Ulm eröffnen: Vom Klassiker zum Trendgebäck

Die Zimtschnecke hat sich in den vergangenen Jahren von Omas Klassiker zu einem echten Trendgebäck gemausert. Auf den Zug sprang auch Cinnamood auf und verkauft nun erfolgreich Zimtschnecken, die mit den unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen gekreuzt werden. Auf der Karte stehen neben dem Klassiker auch eine Red Velvet Roll, eine Banana Bread Roll oder auch eine Cookie Dough Roll. Viele Varianten sind sogar vegan. Als Special Roll steht eine Dubai Dream Roll mit Pistazientopping, Schokosauce und Kadayif-Fäden auf der Karte.

Wann genau die ersten Schnecken im neuen Ulmer Cinnamood-Shop über die Theke gehen, ist noch unklar. „Coming soon“, schreibt das Franchise zum Ulmer Standtort im Netz. Bald soll es soweit sein.