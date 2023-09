Zoll-Kontrollen auf A7 und A8: Wo die Schmuggelware überall versteckt ist

Zum Ende der Sommerferien hat der Zoll rund um Ulm den Rückreiseverkehr auf A7 und A8 unter die Lupe genommen und dabei etliche, zum Teil aufwendig versteckte Dinge entdeckt.

Unter der Leitung des Hauptzollamts Ulm haben Kontrolleinheiten des Zolls den Ferien-Rückreiseverkehr im Umfeld des Transitroutenkreuzes der A7 und A8 bei Ulm unter die Lupe genommen. 844 Reisende und 251 Fahrzeuge wurden dabei überprüft. Die Beamten fanden neben 18 Kilogramm Tabak und 33.000 Zigaretten auch über 80 Mal Goldschmuck (insgesamt 235 Teile) sowie 28 verbotene Waffen, wie Springmesser und Schlagringe.

Ein illegaler Schlagring im Gepäck: Röntgenbild des sogenannten Scan-Vans. Foto: Zoll Ulm

In einigen Fällen sei die Schmuggelware gut versteckt beziehungsweise in den Fahrzeugen verbaut gewesen, teilt der Ulmer Zoll am Montag mit. So hätten die Fahnder zum Beispiel Goldschmuck im Batteriefach eines Beatmungsgerätes oder Feinschnitt-Tabak in Tüten versteckt in diversen Hohlräumen eines Fahrzeugs entdeckt.

Gut, aber nicht gut genug versteckt: Goldschmuck im Batteriefach eines Beatmungsgerätes. Foto: Zoll Ulm

Insgesamt wurden knapp 60.000 Euro Zoll- und Einfuhrumsatzsteuer nachkassiert und 21.000 Euro an Geldstrafen erhoben. Gegen acht Personen hätten Haftbefehle vorgelegen, die noch vor Ort vollstreckt wurden. "Die Bilanz von 142 Verstößen an 15 Kontrolltagen zeigt ganz offensichtlich die Notwendigkeit, solch konzentrierter Aktionen", so die Bilanz von Zoll-Einsatzleiter Jochen Schnell.

18 Kilogramm Tabak in Tüten, versteckt in diversen Hohlräumen eines Autos. Foto: Zoll Ulm

Unterstützung bekamen die Zöllnerinnen und Zöllner vom Röntgen-Team des Ulmer Zolls, das mit der vollmobilen Röntgenanlage sowie einem sogenannten Scan-Van zur schnellen Durchleuchtung von Gepäckstücken dabei war und mehrere Hinweise auf versteckte Waffen und Zigaretten gab. Zudem kamen Spürhunde für Rauschgift, Tabak und Bargeld zum Einsatz. Beteiligt waren Einheiten aus Ulm, Stuttgart, Pfullingen, Friedrichshafen und Lindau. (AZ)