Transporter überschlägt sich auf A8: Weil er zu viel Schokolade geladen hatte, platzte der Reifen

Auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen der Anschlussstelle Leipheim und dem Autobahnkreuz Ulm/Elchingen kam es am Samstagabend gegen 19.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall: An einem Kleintransporter platzte während der Fahrt auf dem linken Fahrstreifen das linke Hinterrad, woraufhin der 46-jährige Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Kleintransporter rast die Böschung hinauf

Im weiteren Verlauf fuhr der Kleintransporter die angrenzende Böschung hinauf, beschädigte den dort aufgestellten Wildschutzzaun und überschlug sich anschließend mehrfach. Der Kleintransporter kam seitlich auf dem Seitenstreifen und Grünstreifen zum Liegen.

Das Fahrzeug war mit einer Vielzahl von hochwertigen Schokoladenprodukten namhafter Hersteller beladen. Beamte der Verkehrspolizei Günzburg stellten eine Überladung von rund 2300 kg fest, was der Grund für das Versagen des Hinterreifens war. Aufgrund des hohen Gewichts war die Bergung des Kleintransporters mit überdurchschnittlichem Aufwand verbunden und nahm einige Zeit in Anspruch.

Der Fahrer muss ins Krankenhaus gebracht werden

Da sich der 46-Jährige nicht angeschnallt hatte, erlitt er durch den Unfall Verletzungen an seiner linken Hand und wurde ins nächstgelegene Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden wird durch die Verkehrspolizei Günzburg auf circa 20.000 Euro geschätzt. Wegen der begangenen Ordnungswidrigkeiten musste der Fahrer eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich hinterlegen.