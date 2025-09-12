Zu wenig Azubis für zu viele Stellen: Die Ausbildungssituation im Landkreis Neu-Ulm

Heuer hat in Süddeutschland das Ausbildungsjahr begonnen. Auch im Landkreis Neu-Ulm suchen Unternehmen händeringend nach Auszubildenden – den Fachkräften von morgen. Doch im Vergleich zu den umliegenden Kreisen, schneidet der Landkreis Neu-Ulm denkbar schlecht ab: Hier fangen immer weniger Menschen eine Ausbildung an. Das wird besonders deutlich, wenn man sich die Zahlen zum aktuellen Ausbildungsstart anschaut. Dabei sind die Chancen auf eine gelungene Karriere so hoch wie nie zuvor.

Etwa 7400 Menschen. So viele Personen haben laut IHK in ganz Bayerisch-Schwaben in diesem Jahr eine Ausbildung in der Produktion, im Handel oder im Dienstleistungssektor begonnen. Darunter auch 540 Azubis aus dem Landkreis Neu-Ulm – das sind etwas weniger, als im Vorjahr. Hinzu kommen in Bayerisch Schwaben 3447 abgeschlossene Ausbildungsverträge im klassischen Handwerk, davon 224 im hiesigen Landkreis, der damit schlechter abschneidet als die umliegenden Kreise.

So viele Auszubildende und unbesetzte Stellen im Landkreis Neu-Ulm

Allerdings sind die Zahlen nicht ungewöhnlich niedrig, erklärt Inge Großkopf, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit Donauwörth, die auch für den Landkreis Neu-Ulm zuständig ist. Seit 2019 schwankten die Zahlen immer um etwa 100 Bewerber und Bewerberinnen. Das größere Problem seien die unbesetzten Ausbildungsstellen. Laut Agentur für Arbeit sind alleine im Kreis Neu-Ulm 277 unbesetzte Stellen gemeldet. „Wir haben immer noch einen Bewerbermarkt“, sagt Großkopf. Also ein Markt, auf dem die Unternehmen um Bewerber kämpfen müssen und nicht andersherum.

Alleine im Handwerk seien in Bayerisch-Schwaben noch etwa 1000 Ausbildungsstellen unbesetzt, teilt Sascha Schneider mit, Pressesprecher der Handwerkskammer Schwaben. Zusätzlich träten zwei bis drei Prozent der Azubis trotz abgeschlossenem Vertrag ihre Ausbildung nicht an, sagt Großkopf. „Auf jede Person kommen etwa vier Ausbildungsstellen“. Trotzdem sei die Vermittlung nicht immer leicht: Möglicherweise ist der Arbeitgeber für den Azubi zu weit entfernt oder das Berufsfeld kommt für ihn nicht infrage.

Die beliebtesten und unbeliebtesten Ausbildungen im Kreis

Dabei erfreuen sich vor allem handwerkliche Berufe wie Kfz-Mechatroniker, Elektroniker oder Schreiner großer Beliebtheit. Aber auch kaufmännische Berufe, Ausbildungen im Versicherungsbereich und im Hotel- und Gaststättengewerbe sind begehrt unter den Nachwuchskräften. Weniger Nachfrage gebe es laut Schneider im Lebensmittelhandwerk, zum Beispiel bei Bäckern oder Metzgern. Auch gewerblich-technische Berufe, etwa in der Metallverarbeitung, verzeichnetden einen Rückgang an Bewerbern.

„Jugendliche heute haben ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Sie machen nicht mehr unbedingt das, was der Vater gemacht hat. Sie ziehen die Sachen nicht unbedingt auf Biegen und Brechen durch, sondern wissen genau, dass die Arbeit auch Spaß machen soll“, sagt Großkopf. Das sei aber nicht unbedingt schlecht: „Ein motivierter Mitarbeiter bringt einem Unternehmen deutlich mehr, als jemand, der nur aus Verpflichtung zur Arbeit kommt.“ Außerdem könnten viele Ausbildungsstellen gar nicht besetzt werden, weil nicht genügend Nachwuchs vorhanden sei, um die in den Ruhestand gehenden Babyboomer zu ersetzen.

Unternehmen müssen handeln – aber auch der Nachwuchs muss was tun

Auch Sascha Schneider von der HWK-Schwaben prognostiziert: „Der Wettbewerb um den Nachwuchs wird sich in den nächsten Jahren noch verschärfen.“ Deswegen müssten die Unternehmen den Nachwuchskräften Anreize bieten. „Benefits“ wie ein Zuschuss zum Führerschein oder ein Tablet komme bei jungen Azubis gut an, sagt Schneider. Auch Großkopf sagt, es genüge nicht mehr, nur eine Stellenanzeige zu schalten. Neben dem Angebot solcher Boni könnten sich Unternehmen besser aufstellen, indem sie duale Studiengänge anbieten. Das machen immer mehr Firmen und bekommen „damit auch die Abiturienten“.

Zusätzlichen Handlungsbedarf sieht die Agentur für Arbeit in der Berufsberatung und der praktischen Erfahrung von zukünftigen Auszubildenden. Großkopf erklärt: „Wichtig ist, dass sich die Eltern früh gemeinsam mit ihrem Kind mit der Berufswahl auseinandersetzen.“ Dazu sollten Jugendliche viele Praktika machen, um Erfahrung zu sammeln. Nur so könnten sie erkennen, welche Berufe infrage kommen. Großkopf führt fort: „Die Jugendlichen brauchen Perspektiven, die sie nicht über Social Media bekommen.“ Und bei der HWK-Schwaben ist man sich einig: „Die Karrierechancen im Handwerk sind großartig.“

Hohe Chancen für Azubis auf eigenen Betrieb in Bayerisch-Schwaben

Laut Ulrich Wagner, dem Hauptgeschäftsführer der HWK-Schwaben, bestehe innerhalb von wenigen Jahren die Möglichkeit, sich zur Meisterin oder zum Meister weiterzubilden oder selbst einen Betrieb zu eröffnen oder zu übernehmen. 60 Prozent der Betriebsinhaber in Schwaben seien über 55 Jahre alt und planten in den kommenden Jahren die Unternehmensnachfolge. Auch Großkopf sieht in der Ausbildung große Chancen: „Wenn jemand Abitur macht, muss er bis zum Master mindestens fünf Jahre studieren. Dann ist man 23. In der Zeit bezieht ein Realschüler, der nach Schulabschluss eine Ausbildung gemacht hat, schon fünf Jahre volles Gehalt. Ein Studium, eine Zusatzausbildung oder eine Spezialisierung ist dann immer noch möglich.“

Wer noch keine Ausbildungsstelle gefunden hat, kann sich auch jetzt noch bewerben. Das sei bis Ende Oktober, in Einzelfällen sogar noch im November möglich, erklärt Großkopf.