Zum Erntedankfest: Pfarreiengemeinschaft Neu-Ulm stellt sich in Burlafingen vor

Die historische Trachtengruppe Burlafingen veranstaltet am Sonntag, 5. Oktober, das Erntedankfest. Beginn ist um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Konrad. In diesem Jahr wird aber nicht nur der Altar mit Erntegaben geschmückt und dafür gedankt, sondern es stellen sich auch die künftigen Verantwortlichen der katholischen Pfarreiengemeinschaft (PG) den Burlafinger Bürgerinnen und Bürgern vor. Außerdem stehen sie nach dem Gottesdienst beim großen Erntedankfest Rede und Antwort.

Die Pfarrstelle von Burlafingen wurde in die Pfarreiengemeinschaft Neu-Ulm eingegliedert

Wie berichtet, wurde die bis dato selbstständige Burlafinger Pfarrstelle nach dem Weggang des afrikanischen Pfarrers Stanislaus Tochukwu Igbasi aufgelöst und in die PG mit St. Johann Neu-Ulm, Pfuhl, Offenhausen, Finningen/Reutti, eingegliedert. Am Sonntag suchen die PG-Verantwortlichen mit dem Neu-Ulmer Stadtpfarrer Karl Klein von St. Johann Baptist – er wird künftig unter anderem auch Burlafingen betreuen – Pastoralreferentin Claudia Lamprecht von der Hl. Kreuz-Kirche Pfuhl, Diakon Wolfgang Discher, St. Albert Offenhausen, sowie Kaplan Pater Jyothish Karakkadayil Joseph von St. Mammas Finningen/Reutti das Gespräch mit den Gläubigen.

Es besteht dabei die Möglichkeit, Anregungen und Rückmeldungen zu geben, „die uns helfen, gut auf die Pfarrei Burlafingen einzugehen“, teilt der Stadtpfarrer mit. Die Gläubigen sollen auch sagen: „Was war in der Vergangenheit gut/schlecht? Was wünschen wir uns von der Kirche in Burlafingen? Wo wären wir bereit, mitzumachen?“ Klein fordert die Gläubigen auf, die Zukunft der Pfarrei mitzugestalten. Er freue sich auf das Kennenlernen.

Zur Messe spielen der Musikverein Burlafingen und die Stubenmusik der historischen Trachtengruppe. Zum Mittagessen gibt es auf dem Kirchplatz Ochs am Spieß und Bratwürste mit selbst gemachtem Kartoffelsalat, außerdem werden nachmittags zum Kaffee Torten und Kuchen angeboten. Bei jeder Witterung wird rund um und im Pfarrheim gefeiert.