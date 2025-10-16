Wie wichtig ist uns das Lesen heute noch? Drei Expertinnen über ihre Arbeit mit Büchern und Lesern

Das Buch wurde seit der Erfindung des Internets schon oft totgesagt. Aktuell zeigte auch der Fall des Berliner Berenberg Verlags, dass die Buchbranche keine einfache (mehr) ist. Mit der Nominierung seiner Autorin Christine Wunnicke für die Shortlist des Deutschen Buchpreises 2025 ist dem Independent-Verlag jüngst ein Coup gelungen, doch gerettet hat es ihn nicht. Berenberg gibt auf. Gleichzeitig lockt die Frankfurter Buchmesse aktuell wieder hunderttausende leseinteressierte Besucher. Doch wie steht es hier in der Region um die Lesefreude? Wie wichtig ist uns das Buch noch? Wir haben mit drei Frauen gesprochen, die sich hauptberuflich mit Lesen und Literatur beschäftigen.

Eine, die mit großem Optimismus in die Zukunft der Buchbranche blickt, ist Juliane Flügel. Die junge Buchhändlerin hat erst im Juli das Buchgeschäft Zanker am Illertisser Marktplatz übernommen, das dort schon seit Jahrzehnten ansässig ist. Warum sie diesen Schritt gewagt hat? „Ich habe schon immer von einer eigenen Buchhandlung geträumt.“ Der Laden der Zankers habe sie zudem sofort begeistert, weil dort fast ausschließlich Bücher in den Regalen standen und weniger Geschenkartikel. Was das Sortiment anbelangt, ist Flügel so etwas wie eine Buchpuristin. Und schließlich waren auch die Geschäftszahlen so, dass sie die Übernahme positiv gestimmt wagen konnte.

„Eine Stadt wie Illertissen braucht eine Buchhandlung“

„Ich glaube einfach, dass eine Stadt wie Illertissen eine Buchhandlung braucht“, sagt Flügel. Es mache einfach einen Unterschied, ob man sich durch einen Onlinekatalog klickt, oder ein Geschäft betritt, in dem man die Bücher schon riechen kann. Und in dem Beratung inklusive ist. Was sie in ihren ersten Monaten hier schon festgestellt hat: „Die Menschen lesen mehr als in Krumbach.“ Sie musste schon vieles nachbestellen. Dabei lesen die Illertisserinnen und Illertisser quer durch alle Genres, mit einem Fokus auf die allseits beliebten Heimatkrimis.

Am Ende sind es aktuell auch ausgerechnet das Internet und die sozialen Medien, die der Buchbranche etwas Auftrieb bescheren. Booktok – ein Mischwort aus dem englischen „book“ und der Videoplattform Tiktok – erhob Bücher zum Trendthema für eine neue Generation von Leserinnen. Die Bücher behandeln vor allem Liebesbeziehungen und schließen auch erwachsenere Szenen mit ein. „Spice heißt das heute“, erklärt Flügel, die auch festgestellt hat, dass die Bücher mit Farbschnitten, Duftcovern und Co. versehen wieder zu Sammlerobjekten geworden sind, die sich ihre Kundinnen gern nach Hause holen.

Flügel hat nicht nur Booktok in die Illertisser Buchhandlung geholt. Sie plant auch eine Zusammenarbeit mit einer örtlichen Grundschule, um schon die Jüngsten für Bücher und das Lesen zu begeistern. Geplant ist, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Lieblingsbücher in einem eigens gestalteten Schaufenster präsentieren dürfen.

Icon vergrößern Elfriede Schlegel ist schon seit Jahrzehnten im Buchgeschäft tätig. In Weißenhorn ist ihr Laden die Anlaufstelle für alle, die etwas zum Schmökern suchen. Foto: Alexander Kaya Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Elfriede Schlegel ist schon seit Jahrzehnten im Buchgeschäft tätig. In Weißenhorn ist ihr Laden die Anlaufstelle für alle, die etwas zum Schmökern suchen. Foto: Alexander Kaya

Schlegel: Im Buchhandel gab es schon immer ein Auf und Ab

Elfriede Schlegel wiederum ist als Buchhändlerin schon lange im Geschäft. Vor 39 Jahren eröffnete sie mit ihrem Mann die Schlegelsche Buchhandlung in Weißenhorn. Noch immer steht sie fast täglich im Laden, in den inzwischen auch ihr Sohn eingestiegen ist. Geht es der Branche heute wirklich schlechter als früher? Schlegel blickt zurück auf ihr Berufsleben: „Es gab immer ein Auf und Ab. Eine Zeit lang war die Sorge groß, dass die Buchpreisbindung fällt.“ Das Lesen beziehungsweise die Medien, die dafür genutzt werden, hätten sich auch einfach weiter entwickelt. Das Lesen auf E-Book-Readern und Tablets ergänzt Print. „Ich lese ja wahnsinnig gern auch das Feuilleton in der Zeitung, jüngere Generationen schauen aber auch wo anders“, sagt sie.

Was Schlegel besorgt: Von Lehrerinnen und Lehrern höre sie zuletzt immer wieder Klagen, dass gerade Grundschulkinder wenig lesen. „Da sind auch die Eltern in der Pflicht. Es beginnt mit dem Vorlesen.“ Aber auch das Vorleben gehöre dazu. In einem Haushalt, in dem Bücher grundsätzlich vorhanden sind, finden die Kinder leichter Zugang zu Literatur. Um das Lesen bei den Jüngsten zu fördern, kooperierte die Schlegelsche Buchhandlung auch mit Schulen, zum Beispiel im Projekt Lesetüten, das der Buchhandel gemeinsam mit der Stiftung Lesen und Verlagen anbietet. Das Geschäft vor Ort verteilt die leeren Taschen bei den aktuellen 1. Klassen. Die wiederum bemalen diese Taschen, die dann von der Buchhandlung mit kleinen Büchern und Leseheften befüllt werden, sodass sie am Ende der 1. Klasse des folgenden Jahrgangs als Geschenk überreicht werden. Aktionen gibt es auch zum Welttag des Buches, unter anderem mit kleinen Klassenführungen durch die Buchhandlung. „Wir wollen den Kindern zeigen, dass eine Buchhandlung auch ein Ort ist, an dem man einfach mal Schmökern und Gucken kann, ohne gleich etwas kaufen zu müssen“, sagt Schlegel.

Büchereien locken die besonders Lesebegeisterten

Orte des Lesens und der Literatur findet man neben Buchhandlungen auch in den vielen Bibliotheken in der Region. „Zu uns kommen die, die gerne und viel lesen“, sagt Michaela Horak, eine der beiden Leiterinnen der Neu-Ulmer Stadtbücherei. Auch sie sieht die Zukunft des Lesens nicht in Gefahr: „Die Leute werden immer lesen.“ Es kommen zwar auch digitale Formen hinzu, aber, so hat sie festgestellt, viele bleiben dem gedruckten Buch und der haptischen Leseerfahrung treu. Ausgeliehen werden in der Stadtbücherei vor allem Kinder- und Jugendliteratur sowie für Erwachsene eher Bücher aus der Sparte Unterhaltsames. Romane, Krimis, historische Familiensagas seien die Dauerbrenner.

Weil die Bücherei auch ein Ort für Familien ist, wird die Leseförderung große geschrieben. Ein aktuelles Beispiel ist der Sommerferienleseclub, der heuer erstmals stattfand. Mehr als 100 Kinder hatten sich angemeldet und durften sich an einem eigens eingerichteten Regal mit Neuerscheinungen bedienen. Wer mindestens ein Buch geschafft hat, bekam eine Urkunde, wer fleißiger war und darüber hinaus sein Buchjournal ansprechend gestaltet hat, hatte die Chance auf weitere kleine Preise. Für Erwachsene gibt es zum Tag der Bibliotheken am Freitag, 24. Oktober, von 16 bis 18 Uhr wieder die beliebte Aktion „Speeddating mit einem Buch“, bei dem die Büchereimitarbeiter ihre liebsten Werke vorstellen.