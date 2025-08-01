Gewalt in Söflinger Wohngebiet: Polizei Ulm sucht Zeugen

Am Donnerstag soll ein 28-Jähriger in Söflingen von zwei Männern angegriffen worden sein. Der 28-Jährige erschien nach Angaben der Polizei am späten Nachmittag beim Polizeirevier Ulm-West und erstattete die Anzeige.

Seinen Angaben zufolge lief er gegen 9.30 Uhr in der Sonnenstraße in Richtung Pfeifenmachergasse. Auf Höhe Pfeifenmachergasse soll er seinen Angaben zufolge plötzlich von zwei unbekannten Männern angegriffen worden sein. Nachdem er von den Männern geschlagen wurde, soll einer der beiden versucht haben, mit einem Taschenmesser nach ihm zu stechen. Dabei erlitt er eine leichte Schnittverletzung am Finger.

Zeugen von der Polizei Ulm gesucht

Danach soll er noch mit einer Metallstange geschlagen worden sein. Eine Passantin soll den Vorfall wohl mitbekommen haben. Daraufhin stiegen die Männer in ein weißes Auto und fuhren weg. Eine Beschreibung der möglichen Täter konnte der 28-Jährige nicht abgeben. Er konnte lediglich sagen, dass einer der Männer ein schwarzes T-Shirt und eine Jeans trug. Die Kriminalpolizei Ulm (Telefon 0731/1880) sucht Zeugen. (AZ)