Zwei Mütter mit Kleinkindern auf Diebestour

Ein Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße wurde der Polizeiinspektion Neu-Ulm am Freitagnachmittag mitgeteilt. Wie sich im Rahmen der polizeilichen Aufnahme vor Ort herausstellte, befanden sich zwei Mütter im Alter 27 und 28 Jahren mit ihren drei Kindern im Alter von ein und zwei Jahren in der Abteilung für Kinderbekleidung.

Auf dem Weg nach draußen geschnappt

Dort entfernten beide Täterinnen von der Ware die Preisschilder und die angebrachten Diebstahlsicherungen und versuchten das Ladengeschäft damit zu verlassen. Dies konnte jedoch durch einen aufmerksamen Ladendetektiv beobachtet werden, der die beiden Damen mit ihren Kindern und dem Diebesgut schlussendlich noch im Ausgangsbereich stellen konnte.

Wie sich bei der weiteren Nachschau herausstellte, versuchten die beiden Täterinnen Kinderbekleidung im Wert von über 100 Euro zu entwenden. Beide Damen müssen nun mit einer Anzeige sowie einem Hausverbot rechnen.