Zwei schlagbare Gegner für die Devils Ulm/Neu-Ulm

In der Eishockey-Bayernliga warten auf den VfE Ulm/Neu-Ulm zwei Gegner aus den unteren Tabellenregionen. Am Freitag (20 Uhr) empfangen die Devils im Neu-Ulmer Eisstadion den ERV Schweinfurt, der aktuell als Tabellen-14. vier Punkte auf dem Habenkonto aufweist. Die Mighty Dogs konnten zwar gegen den Meister der letzten beiden Jahre, den EHC Königsbrunn, gewinnen. Aber ansonsten haben sie nicht viel gerissen. Sie können sich aber in Ulm auf ihre Fans verlassen, denn etwa 100 werden das Team an die Donau begleiten.

Am Sonntag (17.30 Uhr) gastieren die Devils bei der EA Schongau. Die Mammuts liegen mit ebenfalls vier Punkten einen Platz vor den Schweinfurtern. Sie mussten 16 Neuzugänge integrieren und sind deshalb vermutlich noch nicht eingespielt. In Schongau müssen sich die Ulmer auf nach Einschätzung von Geschäftsführer Patrick Meißner mit Abstand schlechteste Eis der Liga einstellen.

Meißner kalkuliert mit zwei Erfolgen, doch er mahnt zur Vorsicht: „Ein Sechspunkte-Wochenende wäre schön. Aber wir dürfen die Gegner nicht unterschätzen.” Bis auf Ludwig Danzer, der noch mit einer Handverletzung ausfällt, sind voraussichtlich alle Mann an Bord.