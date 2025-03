Zwei Schwerverletzte nach Unfall: Auto überschlägt sich, Hubschrauber im Einsatz

Zwei Schwerverletzte sind die Folge eines schweren Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag bei Blaubeuren. Kurz vor 15 Uhr war ein älteres Paar in seinem Opel auf der B492 zwischen Blaubeuren und Schelklingen unterwegs. Am Parkplatz nahe der Sirgensteinhöhle wollte der 86-jährige Fahrer wenden, um wieder in Richtung Blaubeuren zurückfahren. Beim Ausfahren aus dem Parkplatz übersah er laut Polizei einen aus Richtung Blaubeuren kommenden Mercedes. Es kam zu einem Zusammenstoß.

Ein Rettungshubschrauber und die Feuerwehr sind nach dem Unfall im Einsatz

Nachdem der Mercedes dem Opel die Frontstoßstange abgerissen hatte, wurde der Mercedes ausgehoben und kippte auf die Fahrerseite, dabei drehte er sich noch quer und kam auf der Straße zum Liegen.

Die 77-jährige Fahrerin und ihre 82-jährige Beifahrerin im Mercedes verletzten sich schwer und konnten das auf der Seite liegende Auto nicht mehr verlassen. Drei Notärzte, drei Rettungswagen, der Ulmer Rettungshubschrauber „Christoph 22“ und ein Einsatzleiter waren vor Ort. Die Feuerwehr Blaubeuren rückte mit dem Rüstzug an und trennte in enger Absprache mit den Notärzten das Dach ab, um die Verletzten schonend aus dem Mercedes befreien zu können. Anschließend wurden die beiden in Krankenhäuser gebracht. Der 86-jährige Fahrer und seine 84-jährige Beifahrerin aus dem Opel wurden von den Notärzten untersucht und konnten ohne Verletzungen an der Unfallstelle verbleiben.

Die Feuerwehr sperrte für die Rettungsarbeiten die Straße, sorgte für den Brandschutz und stellte den Mercedes wieder auf die Räder. Nachdem zwei Abschleppwagen die Unfallfahrzeuge geborgen hatten, reinigte die Feuerwehr die Fahrbahn. Nach knapp zwei Stunden konnte die Straße wieder freigegeben werden. Die Verkehrspolizei Laupheim führt die Ermittlungen zum Unfallhergang.