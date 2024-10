Zwei Schwestern auf Diebestour

Ein aufmerksamer Ladendetektiv konnte am Freitag um 17.25 Uhr beobachten, wie sich zwei Schwestern in einem Geschäft in einem Neu-Ulmer Einkaufszentrum in der Bahnhofstraße diverse Artikel in ihre Einkaufstaschen steckten und das Geschäft verließen, ohne zu bezahlen. Er verständigte umgehend die Polizeiinspektion Neu-Ulm.

Beamte konnten laut Polizeibericht die Schwestern am Busbahnhof noch rechtzeitig stoppen, bevor sie in einen Bus einstiegen. Bei der Durchsicht der Taschen fiel dann auf, dass sich in diesen auch noch unbezahlte Ware aus einem anderen Geschäft befand. Gegen das Diebesduo wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahl eingeleitet.