Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß in Vöhringen

Am Freitagvormittag kam es in Vöhringen an der Kreuzung der Staatsstraße 2031 und Werner-von-Siemensstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos, bei welchem beide Unfallbeteiligten leicht verletzt wurden.

Eine 32-Jährige wollte laut Polizei die Staatsstraße queren und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten 84-Jährigen, welcher die Staatsstraße in Richtung Senden befuhr. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt, konnte jedoch nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden. Der 84-Jährige wurde leicht verletzt zur Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Beim Unfall lösten sämtliche Airbags der verunfallten Fahrzeuge aus und es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen von schätzungsweise 18.000 Euro. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, wurde die Feuerwehr Vöhringen zur Unterstützung bei der Verkehrslenkung und Absperrmaßnahmen herangezogen – danach konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. (AZ)