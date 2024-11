10-Jähriger prallt gegen Streifenwagen

Ein 10-Jähriger aus Neuburg ist am Montagnachmittag in der Bürgermeister-Sing-Straße gegen ein Einsatzfahrzeug der Neuburger Polizei geprallt. Die Beamten befanden sich gegen 15.45 Uhr auf einer Einsatzfahrt mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn in Richtung Bahnhofstraße. Zeugenangaben zufolge wollte der 10-Jährige mit seinem Fahrrad den dortigen Fußgängerüberweg überqueren und übersah dabei den Streifenwagen.

10-Jähriger bleibt bei Unfall mit Streifenwagen unverletzt

Der 10-Jährige prallte mit seinem Vorderreifen gegen das Fahrzeug und stürzte dabei von seinem Fahrrad. Dabei blieb er zwar unverletzt, wurde jedoch vorsorglich vom Rettungsdienst in die Klinik Neuburg gebracht und dort von seinen Eltern abgeholt. Am Dienstfahrzeug entstand laut Polizeiangaben ein Schaden von rund 500 Euro. (AZ)