Das älteste in Bayern: Neuburger Bootshaus blickt auf 100 bewegte Jahre zurück

Während der 100. Geburtstag des Donau-Ruder-Clubs Neuburg (DRCN) 2019 noch mit allen Schikanen gefeiert wurde, bleiben beim runden Jubiläum des 1925 errichteten Bootshauses in diesen Wochen die Korken in der Flasche. Warum, das kann niemand so recht erklären. Dabei handelt es sich bei dem vor exakt einem Jahrhundert auf einem Gelände des Freistaates Bayern im Erbbaurecht errichteten Gebäudes tatsächlich um das älteste Bootshaus Bayerns. Heute beherbergt es die Gaststätte „Bootshaus“, die seit 2018 von den Brüdern Leotrim und Bajram Gashi betrieben wird, sowie eine Hausmeisterwohnung. Das eigentliche Vereinsleben des DRCN spielt sich im seit 1974 in Betrieb befindlichen Anbau ab.

