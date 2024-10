Mit dem Weltspartag lernen Kinder das Wirtschaften

Vielleicht gibt es die klassische Sparbüchse mit Schlitzzähnen nicht mehr, „aber die junge Generation hat sich das Sparen bestimmt nicht abgewöhnt“, da ist sich Laura Wagner ganz sicher. Sie arbeitet in der Sparkasse Neuburg-Rain und sieht täglich, wie kleine und große Spargelder angelegt werden. „Sparen bleibt wichtig für die Vorsorge und für Anschaffungen wie das erste Auto.“

Sparen in Neuburg-Rain: Sparkasse und Volksbank fördern junge Sparer

Roland Gieß, Direktor der Volks- und Raiffeisenbank Neuburg-Rain, hat in seiner Schülerzeit natürlich auch ein Sparschwein befüllt. Er betont besonders die pädagogische Bedeutung des Sparens: „Sparer lernen wirtschaften und das ist positiv.“ Zwei Drittel der Bundesbürger legen laut einer Studie monatlich Sparbeträge beiseite. Aber sie reichten etwa für die Rente meistens nicht aus. Deshalb will die Bundesregierung jetzt die private Altersvorsorge reformieren und einfacher machen.

Die Filialen der genossenschaftlichen Banken spendieren Kindern, die ihre Sparbüchsen ausleeren lassen, wieder kleine Geschenke. Die Sparkasse Neuburg-Rain hat 2000 Schüler aus dem Einzugsbereich der 18 Filialen ins Kino eingeladen. Zwei Tage lang herrscht Kommen und Gehen im Kinopalast am Schwalbanger. Die Kinokarten sowie über 1000 kleine Geschenke für Kindergartenkinder sollen ein bisschen Anreiz zum Sparen sein, sagt Laura Wagner von der Sparkasse. Zur Auswahl stehen Filme wie „Ghostbusters“ oder „Die Schule der magischen Tiere“.

Mit dem „Wimmelbuch“ von Fabian Börner gibt es ein Geschenk mit Lokalkolorit, dazu kommt ein Malwettbewerb mit 14 beteiligten Grundschulen im Einzugsbereich. Die von den Kindern farbig gestalteten Sparschweine werden in den Filialen ausgestellt und mit Preisen honoriert.

Engagement der Banken: Malwettbewerb und Wimmelbuch zum Weltspartag

Der Weltspartag findet alljährlich an einem Tag in der letzten Oktoberwoche statt. Der Tag wurde auf dem Kongress der Weltvereinigung der Sparkassen im Oktober 1924 in Mailand von Vertretern aus 29 Ländern beschlossen. Er solle den Gedanken des Sparens weltweit im Bewusstsein halten und auf die Bedeutung für die Volkswirtschaft und den Einzelnen hinweisen.

Der italienische Professor Filippo Ravizza erklärte damals den Schlusstag des Kongresses zum „International Saving Day“. Der erste Weltspartag wurde von den europäischen Sparkassen allerdings erst am 31. Oktober 1925 begangen. Banken und Sparkassen feiern ihn hierzulande am 30. Oktober, weil der 31. Oktober Reformationstag und damit ein protestantischer Feiertag ist.