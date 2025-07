Ältester Neuburger feiert Geburtstag: Ein 105-Jähriger gibt Podcast-Interviews

Er ist seit 91 Jahren Mitglied der Gewerkschaft IG Bergbau und war bereits im Dritten Reich Sozialdemokrat. Heinz Becker aus Neuburg ist Jahrgang 1920 – und längt noch nicht müde. Zum 105. Geburtstag gab er einige seiner selbstkomponierten Schlager wieder.

„Bist Du der Richtige oder der Falsche?“ Beim Besuch von Oberbürgermeister Bernhard Gmehling fragte er sicherheitshalber noch einmal nach. Der OB kennt ihn natürlich von früheren Gratulationsbesuchen. „Heinz Becker ist ein Phänomen, vor allem seine Lebensfreude und sein Humor sind wirklich nachahmenswert“, findet der Oberbürgermeister. Auch Pfarrerin Sarah Sebald von der Christuskirche gratulierte dem ältesten Bürger in der Stadt und im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen.

Heinz Becker aus Neuburg feiert 105. Geburtstag mit Lebensfreude und Humor

Disziplin, Sport und Humor in allen Lebenslagen sieht der Jubilar als gutes Rezept zum Altwerden. Mittlerweile schläft er ein bisschen länger. Beim TSV Neuburg war er früher bester Langläufer seiner Altersklasse, mit 98 spielte er noch regelmäßig Tischtennis. Tabletten nimmt er bis heute keine, „und einen Doktor brauche ich auch nicht“.

Zum Geburtstag sind auch seine beiden Töchter Lieselotte und Susanne aus der alten Heimat Dortmund angereist. Seine zweite Heimat fand Heinz Becker in Neuburg und Gietlhausen und beim Tanzen in der „Schönen Aussicht“. Dort lernte er seine zweite Frau kennen. Die Ehefrau seines Bruders hatte ihre Schwester mitgebracht – sie gab dem Schwager alsbald ihr Jawort. „Ich habe gesehen, da ist noch eine, die habe ich mir geschnappt“, so erinnert sich der Jubilar. Seinem Schwager Willi Maier gratulierte er kürzlich in Gietlhausen zu dessen 100. Geburtstag.

Ältester Neuburger stellt eigene Schlager in Podcast-Interview vor

Seine Gelassenheit könnte auch aus seiner Zeit als Soldat im Zweiten Weltkrieg kommen, davon vier Jahre in Russland. In Afrika war er in englische Gefangenschaft geraten. Er sagt: „Es war die Hölle.“ In Dortmund war er nach dem Krieg zweieinhalb Jahrzehnte lang als Bergbauarbeiter zur Schicht in die Zeche Hansmann in Mengede bei Dortmund eingefahren. Aber eigentlich wollte er Sänger und Komponist werden, doch das Geld reichte daheim nicht aus. „Neun Schlager habe ich komponiert“, das betont er nach wie vor mit Stolz. Und er gab wieder eine Kostprobe: „Mein Lieb, heut ist doch Karneval...“

Heinz Becker wohnt bei seiner dritten Tochter Gudrun und Schwiegersohn Toni im Neuburger Stadtteil Laisacker. Sie betreuen ihn und geben ihn nicht in ein Altenheim. Zuletzt hat ein österreichischer Podcaster den 105-Jährigen interviewt und seinen Beitrag ins Internet gestellt. Den habe man zusammen über den Fernseher angeschaut, so Tochter Gudrun, „und dem Opa gesagt, schau, deine Schlager kommen jetzt in der ganzen Welt“.