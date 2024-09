Neuburgs jüngster Motorradfahrer: Der Trial-Biker Leonhard Gruber ist erst 13 Jahre alt

Es sei schon ein „sau cooles Hobby“, meint der Junge mit den hellblonden Haaren, die unter seinem Helm hervorleuchten. Wer hat denn schließlich in der 7. Klasse schon ein eigenes Motorrad? Der Neuburger Leonhard Gruber hat eines: 80 Kubikzentimeter Hubraum, 7,5 PS Leistung, Kupplung, Gangschaltung, Gas und Bremse - alles dran an seiner „Beta Evo 80 Junior“, nur eines fehlt: Wo sich bei einer normalen Cross-Maschine die Sitzbank befindet, ist bei Grubers Motorrad nur eine kleine Kuhle, in der es sich - wenn überhaupt - nur sehr unbequem sitzt.

Tim Graser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis