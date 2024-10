Polizei erwischt einen 14-Jährigen auf einem E-Bike

Die Polizei in Neuburg hat einen Jugendlichen kontrolliert, der am Mittwoch gegen 11.45 Uhr in der Schießhausstraße mit einem E-Bike - keinem Pedelec - unterwegs war. Wegen seines Alters konnte der 14-Jährige keine nötige Mofaprüfbescheinigung und auch keinen anderen Führerschein vorweisen.

Nur Pedelec 25 sind als Fahrräder eingestuft

Da für das E-Bike auch keine Haftpflichtversicherung besteht, wurde zudem ein Verfahren wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Wie die Polizei mitteilt, sind lediglich Pedelec 25 vom Gesetzgeber als Fahrräder eingestuft. Bei E-Bikes handelt es sich um Kraftfahrzeuge, für die eine Haftpflichtversicherung und je nach bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit eine Mofaprüfbescheinigung oder Fahrerlaubnis erforderlich ist. (AZ)