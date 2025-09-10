„Frieden ist keine Selbstverständlichkeit“ – Der älteste Verein in Rohrenfels feiert 150-jähriges Jubiläum

Der Soldaten- und Kameradschaftsverein Rohrenfels ist 1875 gegründet worden und gilt als ältester Verein der Gemeinde. Im Laufe seiner Geschichte erlebte er Höhen und Tiefen: Kriegs- und Notzeiten ebenso wie eine langwährende Friedensperiode. In dieser Zeit war er immer wieder Begleiter der Dorfgemeinschaft – bei Gedenktagen, Beerdigungen oder Jubiläen. „Mit seiner Anteilnahme hat der Verein den Menschen Halt gegeben, wenn sie Abschied von Angehörigen, Freunden oder Kameraden nehmen mussten“, betont die Bürgermeisterin von Rohrenfels, Manuela Heckl.

Ältester Verein der Gemeinde: Der SKV Rohrenfels wurde 1875 gegründet

Für die Gemeinde sei der Verein damit mehr als ein Traditionspflegeverband: Er vermittle Erinnerung, Einsicht und Zusammenhänge. „Frieden ist keine Selbstverständlichkeit. Deshalb brauchen wir den Soldaten- und Kameradschaftsverein Rohrenfels“, so die Bürgermeisterin. Respekt und Anerkennung gelte vor allem dem Vorstand rund um Vorsitzenden Wolfgang Glöckner, der das Jubiläum auf die Beine gestellt hat. Heckl bezeichnet den Verein auch als „eine Art Brücke und Scharnier zu den guten Seiten des Soldatentums.“ Dazu gehöre, neben Erinnerung und Gedenken, auch das Bewusstsein für Heimat, Sicherheit und den Wert von Frieden.

Der Soldaten- und Kameradschaftsverein Rohrenfels feiert 150-jähriges Jubiläum. Vordere Reihe (von links): Manuela Heckl (1. Bürgermeisterin), Erwin Höger (Ehrenvorstand), Franz Artner (Kassier), Wigbert Kramer (2. Vorstand) Hintere Reihe (von links): Karl Hugl, Josef Bley, Karl Heiß, Roland Höger, Roland Braun, Eberhard Boxberger (Schriftführer), Wolfgang Glöckner (1. Vorstand), Günther Preschl, Christian Heckl Foto: Soldaten- und Kameradschaftsverein Rohrenfels

Mit einem Festgottesdienst um 9 Uhr in der Kirche Maria Heimsuchung beginnt am Sonntag die Feier des 150-jährigen Jubiläums. Nach der Weihe eines Fahnenbands ziehen die Mitglieder und Gäste zum Kriegerdenkmal, wo traditionell ein Kranz niedergelegt wird. Anschließend führt der Festzug zur Tenne. Dort ist ab 11.15 Uhr für das Mittagessen eingedeckt, bevor am Nachmittag Ehrungen langjähriger Mitglieder stattfinden. Bei Kaffee und Kuchen klingt der Jubiläumssonntag aus.

Jubiläumssonntag in Rohrenfels: Gottesdienst, Festzug und Ehrungen

Das Vereinsleben selbst ist in den vergangenen Jahrzehnten schlichter geworden. Regelmäßige Veranstaltungen beschränken sich heute meist nur noch auf die Jahresversammlung. Neue Mitglieder sind rar, der Altersdurchschnitt hoch. „Das liegt in der Natur der Sache“, heißt es von Schriftführer Eberhard Boxberger. Schon einmal, beim 125-jährigen Jubiläum, stand der Fortbestand des Vereins auf der Kippe – doch es fand sich immer wieder jemand, „der nochmal den Kopf hinhalten wollte“.

An die Zeiten, als die Tenne der Brauerei noch regelmäßig für Feiern genutzt wurde, erinnern sich ältere Mitglieder gern. Auch an den lauten Kanonenschuss, der beim Jubiläum vor 25 Jahren in Rohrenfels noch abgefeuert wurde. In diesem Jahr bleibt der große Schuss wohl aus – zu sehen sein werden die große historische Kanone und ihre Kanoniere aber trotzdem. Stattdessen liegt der Fokus auf Ehrungen, der Gemeinschaft und einem entspannten Fest. Außerdem ist zum Jubiläum eine Festschrift erhältlich, die für sechs Euro erworben werden kann.

Tradition und Zukunft: Kameradschaft schrumpft und hat Nachwuchssorgen

Trotz kleinerem Rahmen – „rund 200 Essen wollen wir loswerden“ – ist die Vorfreude groß. Der Verein rechnet beim Mittagsschmaus mit einigen Gästen aus der Gemeinde. Für die Verantwortlichen ist das Jubiläum ein sichtbares Zeichen dafür, dass die Kameradschaft immer noch lebt, auch wenn die Strukturen kleiner geworden sind. „Tradition und Würde gehören beim Gedenken unabdingbar dazu und werden zu Recht hochgeschätzt“, fasst Bürgermeisterin Heckl zusammen.

So steht der Festtag am 7. September nicht nur im Zeichen der Geschichte, sondern ist auch ein Ausblick: Der Verein will bleiben, was er seit 150 Jahren ist – ein Ort der Erinnerung, der Kameradschaft und der Verbundenheit mit Rohrenfels.