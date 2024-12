Ein Fest im Zeichen der Gemeinschaft

Die Senioren-Union des CSU-Kreisverbands Neuburg-Schrobenhausen feierte ihr 25-jähriges Bestehen mit einem Festakt im Gasthaus „Zu Müllers“ in Winkelhausen. Musikalisch untermalt von Magdalena und Jakob Ehammer versammelten sich zahlreiche Mitglieder, Mandatsträger, Ehrengäste und Freunde, um die Errungenschaften der letzten Jahrzehnte zu feiern und die Weichen für die Zukunft zu stellen.

Kreisvorsitzender Fritz Müller eröffnete die Feier mit einer Rückschau auf die Gründung im Jahr 1999. „In 25 Jahren haben wir gezeigt, wie wichtig Erfahrung, Solidarität und Engagement für eine starke Gemeinschaft sind“, betonte er. Mit einer Präsentation erinnerte er an Meilensteine wie politische Initiativen, kulturelle Veranstaltungen und soziale Projekte. „Diese Erfolge sind nur durch die Unterstützung und das Engagement unserer Mitglieder möglich gewesen“, so Müller.

Ziel der Senioren-Union war es immer, der älteren Generation eine Stimme zu geben

Gründungsmitglied Arved Semerak würdigte den Werdegang der Senioren-Union: „Die letzten 25 Jahre stehen für Gemeinschaft, Tatkraft und Erfolg.“ Rudi Peterke, ehemaliger Kreisvorsitzender und MdL, erinnerte an die Vision der Gründungsjahre: „Unser Ziel war es, die ältere Generation zu aktivieren und eine politische Stimme zu geben. Heute sehen wir, wie stark diese Idee gelebt wird.“

Die Festrede hielt Franz Meyer, Landesvorsitzender der Senioren-Union und Altlandrat von Passau. Neben einem Rückblick auf die Erfolge forderte er eine Überarbeitung des Asylrechts: „Wir brauchen klare Regelungen, die humanitäre Hilfe sichern, aber gleichzeitig Herausforderungen bewältigen.“ Er hob die Bedeutung der Gesundheitsversorgung hervor und forderte unter anderem eine stärkere Unterstützung der Pflege sowie Maßnahmen gegen die Energiepreiskrise. „Mit Erfahrung die Zukunft gestalten“, so Meyer, müsse das Leitmotiv der Senioren-Union bleiben. Als Werte nannte er die „3 Vs“: Verantwortung, Verlässlichkeit und Vertrauen. Meyer erinnerte an die Worte von Franz Josef Strauß: „Dankbar rückwärts, mutig vorwärts, gläubig aufwärts“, die auch heute noch Orientierung geben sollen. Demokratie lebe auch vom Mittun, das Ehrenamt müsse Ehrensache bleiben. „Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, das demokratische Fundament zu stärken“, so der Landesvorsitzende.

Bei der Feier wurden auch langjährige Mitglieder der Senioren-Union geehrt. Foto: Fritz Goschenhofer

Der Bundestagsabgeordnete Reinhard Brandl sprach in seiner Rede ebenfalls seine Glückwünsche aus und hob die Bedeutung der Senioren-Union hervor: „Gerade in einer sich wandelnden Gesellschaft ist Ihre Arbeit ein Anker der Stabilität und Orientierung.“ Brandl dankte den Mitgliedern für ihr unermüdliches Engagement und betonte: „Arbeit muss vor staatlichen Leistungen stehen. Nur so können wir Schulden abbauen und die sozialen Sicherungssysteme stärken.“

CSU-Kreisvorsitzender Matthias Enghuber lobte die Verdienste der Senioren-Union und sprach seinen Dank aus: „Euer Engagement ist inspirierend. Ihr seid ein unverzichtbarer Teil unserer politischen Arbeit und ein starkes Bindeglied zwischen den Generationen.“ Auch Bürgermeisterin Mathilde Ahle gratulierte herzlich: „Ihr seid ein wichtiger Bestandteil unserer Region und bringt Euch mit Herz und Verstand ein.“

Senioren-Union des Landkreises ehrt ihre Gründungsmitglieder

Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die Ehrung der Gründungsmitglieder und der langjährigen Mitglieder. Freiherr Eugen von Redwitz, Hans Kappler, Maria Kumpf, Martin Kummet, Johann Müller, Gertrud Langhammer, Josef Weber und Karl Ziegler haben sich mit der Gründung 1999 verdient gemacht. Ebenfalls seit 25 Jahren dabei sind Wolfgang Göbel, Otto Oswald und Helmut Schraml. Für die 20 Jahre, die Fritz Stephan Mitglied ist, bekam er das Ehrenzeichen in Gold.

In einer Laudatio hob Heinz Enghuber die Verdienste von Fritz Müller hervor: „Fritz Müller ist das Herz und die Seele dieser Gemeinschaft. Sein Einsatz habe die Senioren-Union geprägt und vorangebracht. Dafür schulden wir ihm großen Dank.“ Seit seiner Führung wuchs der Kreisverband auf 100 Mitglieder. Die Jubiläumsfeier endete mit einem Dank an alle Unterstützer, besonders an die Ehefrau von Fritz Müller, die durch ihr Mitwirken zum Erfolg der Festveranstaltung beigetragen hatte. (AZ)