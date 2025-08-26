Icon Menü
26-jähriger Radfahrer nach Unfall mit Auto leicht verletzt – Schaden von 2500 Euro

Neuburg

26-jähriger Radler von Auto angefahren – Klinikaufenthalt und 2500 Euro Schaden

Zusammenstoß zwischen Auto und Rad: In der Grünauerstraße in Neuburg übersieht ein Autofahrer einen abbiegenden Radler. Es entsteht ein Schaden von 2500 Euro.
    • |
    • |
    • |
    26-jähriger Radfahrer nach Unfall mit Auto leicht verletzt.
    26-jähriger Radfahrer nach Unfall mit Auto leicht verletzt. Foto: Alexander Kaya (Symbolfoto)

    Am Montagabend gegen 18.40 Uhr ist ein 26-jähriger Radfahrer von einem Auto angefahren worden. Wie die Polizei Neuburg berichtet, bog ein 22-jähriger Autofahrer aus Neuburg von der Nördlichen Grünauer Straße nach rechts in die Grünauer Straße ein. Der Mann übersah den Radfahrer, der stadtauswärts auf dem Radweg der Grünauer Straße unterwegs war, und rammte ihn.

    Neuburg: Auto rammt Radfahrer – Leichte Verletzungen und Schaden von 2500 Euro

    Bei dem Zusammenstoß wurde der 26-jährige Radfahrer leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in die Klinik Neuburg. Der 22-Jährige Autofahrer blieb unverletzt. Laut Polizei entstand bei dem Unfall ein Schaden von rund 2500 Euro. (AZ)

