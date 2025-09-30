42. Ingolstädter Jazztage: Herausragende Musik und internationaler Flair

Auch in diesem Jahr dürfen sich die Jazzfreunde in Ingolstadt und der Region auf die mittlerweile 42. Jazztage freuen. Dieses Festival vom 4. bis zum 15. November, mit herausragenden Musikern, Newcomern und jungen, fantastischen Musikern auch aus Ingolstadt, strahlt weit über die Stadtgrenzen hinaus. Trotz finanzieller Engpässe ist es den Verantwortlichen gelungen, nationale und internationale Künstler zu verpflichten. Garant für den internationalen Flair der Jazztage ist der künstlerische Leiter und weltweit gefragte Schlagzeuger Wolfgang Haffner, der selbst beim Festival live auftreten wird.

Mit Grammy-Preisträger Elvis Costello steht ein Jazzgigant auf der Bühne in Ingolstadt

Zusammen mit den Akteuren des Kulturamtes konnte er großartige Künstler wie den Jazzgiganten Elvis Costello, die WDR Big Band, die HR Big Band, den herausragenden Trompeter, Sebastian Studnitzki, die glanzvollen Sängerinnen Rebecca Bakken, Cäcilie Norby sowie Lizz Wright oder auch herausragende Instrumentalisten wie Steve Gadd, Marialy Pacheco und Lars Danielsson verpflichten.

Das Gastspiel von Elvis Costello, im Zusammenwirken mit der WDR Big Band – als erstes Jazzorchester mehrfach mit einem Grammy für ihre CD-Produktionen ausgezeichnet, darf als Sensation bezeichnet werden. Elvis Costello ist ebenso mehrfacher Grammy-Preisträger und zählt zu den besten Musikern weltweit. Wolfgang Haffner wird bei diesem Konzert am 7. November im Theaterfestsaal das Schlagzeug übernehmen. Auf dem Programm des Abends stehen Hits aus Pop und Rock, verknüpft mit sicherlich brillant angelegten Jazz-Improvisationen.

Der herausragende Schlagzeuger Wolfgang Haffner (links im Bild) präsentierte im Maritim Hotel das neue Programm der diesjährigen 42. Ingolstädter Jazztage. Joey Finger (rechts) ist verantwortlich für „Jazz for Kids". Foto: Johannes Seifert

Daneben kommt es bei den Jazztagen zu Auftritten von Ingolstädter Ensembles, die seit Jahren etabliert und bekannt sind, wie Söhne und Töchter Ingolstadts, Batter my Soul oder die swingIN Big Band mit Oliver Wasilesku und Andreas Martin Hofmeier. Er ist einer der besten und vielseitigsten Instrumentalisten der Gegenwart und spielt weltweit als Solist und Kammermusiker.

Jazzförderpreis geht in diesem Jahr an den jungen Trompeter Raphael Greil

Die Verleihung des renommierten Jazzförderpreises, der dieses Jahr an den jungen Trompeter Raphael Greil geht, ist in die Veranstaltung eingebettet. Raphael Greil vereint auf der Trompete freie Improvisation, Ethno und Contemporary mit emotionalem Ausdruck. Stilistisch reicht sein Spektrum von Nordic Jazz bis Pop. Der Jazzförderpreis wird gestiftet von der Audi AG und der Sparkasse Ingolstadt-Eichstätt.

Auch die Kammerphilharmonie Ingolstadt wird zusammen mit der „schutterneun Big-Band“ auftreten und ein vielseitig angelegtes Programm darbieten. Bei Jazz for Kinds gibt es Big Band-Konzerte, Jazz Sessions, Brass-in-Class oder auch ein Jazz Lab im Stadttheater. Unter der Regie von Prof. Max Grosch von der Privatuniversität Gustav Mahler in Graz wurde in diesem Jahr eine weitreichende und intensive Kooperation eingegangen. Diese einander bereichernde Zusammenarbeit zwischen Festival und Unterricht wird sich während der Jazztage in zahlreichen gemeinsamen Auftritten und Konzerten mit Lehrenden und Studenten aus Graz sowie Ensembles aus Ingolstadt zeigen.

Info: Mehr Informationen und das detaillierte Programm finden sich online unter www.kulturamt-ingolstadt.de. Karten gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region. (AZ)