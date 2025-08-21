Nach Rotlicht Verstoß: Radfahrer schlägt 54-Jährigen ins Gesicht – die Polizei Ingolstadt bittet um Hinweise

Ein 54-jähriger E-Bike-Fahrer aus Lenting ist am Dienstag von einem unbekannten Fahrradfahrer attackiert worden. Wie die Polizei Ingolstadt berichtet, fuhr der 54-Jährige am gestrigen Dienstag gegen 18:00 Uhr die Manchinger Straße stadteinwärts. An der Kreuzung zur Messerschmittstraße hielt er an der roten Ampel an. Ein weiterer bislang unbekannter Radfahrer fuhr an ihm vorbei und überquerte die rote Ampel. Der Lentinger machte den anderen Radfahrer auf den Verstoß aufmerksam. An der Kreuzung zur Pettenkoferstraße hielt der Radfahrer neben dem 54-Jährigen an und schlug ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht.

Ingolstadt: 54-Jähriger bemerkt Platzwunde nach Schlag ins Gesicht und ruft die Polizei

Da der Unbekannte weiterhin aggressiv war und der Geschädigte vermutete, dass der Täter erneut zuschlägt, fuhr er weiter. Erst später bemerkte er, dass er eine Platzwunde im Gesicht davon getragen hatte. Daraufhin verständigte er die Polizei. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 180-185 cm, kurze blonde Haare, Sonnenbrille, lange helle Hose – außerdem sprach der Mann mit Akzent. Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden geben, sich bei der Polizei Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841/9343-2222 zu melden. (AZ)