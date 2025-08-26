Mit 1,6 Promille in der Früh unterwegs: 58-jähriger Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Ein 58-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist am Dienstagvormittag unter Alkoholeinfluss von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Wie die Polizei berichtet, wurde der 58-Jährige dort im Rahmen einer Verkehrskontrolle gegen 10 Uhr gestoppt.
Betrunken am Steuer: Polizei entzieht Führerschein
Dabei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Alkotest ergab 1,6 Promille. Daraufhin wurde dem 58-Jährige in der Klinik Neuburg Blut entnommen, und sein Führschein sichergestellt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. (AZ)
