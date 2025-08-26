Icon Menü
58-Jähriger mit 1,6 Promille in der Früh: Polizei zieht Autofahrer aus dem Verkehr

Königsmoos

Mit 1,6 Promille in der Früh unterwegs: 58-jähriger Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Dienstagmorgen wird ein 58-jähriger Autofahrer von der Polizei Neuburg kontrolliert. Die Polizisten stellen einen stattlichen Alkoholwert von 1,6 Promille fest.
    Am Dienstagvormittag wird ein 58-jähriger Autofahrer mit 1,6 Promille angehalten. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Ein 58-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist am Dienstagvormittag unter Alkoholeinfluss von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Wie die Polizei berichtet, wurde der 58-Jährige dort im Rahmen einer Verkehrskontrolle gegen 10 Uhr gestoppt.

    Betrunken am Steuer: Polizei entzieht Führerschein

    Dabei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Alkotest ergab 1,6 Promille. Daraufhin wurde dem 58-Jährige in der Klinik Neuburg Blut entnommen, und sein Führschein sichergestellt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. (AZ)

