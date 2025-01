Jubiläumsjahr: Den Namen Audi gibt es seit 60 Jahren

Audi Tradition ist in diesem Jahr wieder auf zahlreichen Veranstaltungen vertreten und feiert dabei viele Jubiläen. 60 Jahre ist es laut einer Mitteilung von Audi her, dass der Markenname Audi wieder eingeführt wurde: 1965 beendet das Unternehmen mit den Vier Ringen, das damals noch Auto Union GmbH heißt, seine Zweitakter-Ära, bringt ein neues Modell mit Vierzylinder-Viertakt-Motor heraus und nennt es – Audi.

Dieser erste Audi nach dem Zweiten Weltkrieg ist neben weiteren Fahrzeugen aus der historischen Sammlung des Unternehmens etwa am Internationalen Museumstag, 18. Mai, in Ingolstadt zu sehen. In diesem Jahr feiert das Audi museum mobile am Museumstag ein eigenes Jubiläum gleich mit: seinen 25. Geburtstag.

Vor 25 Jahren wurde der erste Audi A2 verkauft

Den Auftakt im Jahresprogramm macht die Bremen Classic Motorshow (31. Januar bis 2. Februar): Audi Tradition erinnert auf der Messe an den Verkaufsstart des Audi A2 vor 25 Jahren, zeigt das Modell in einer polierten Version aus Aluminium und steht auf Besucherinnen und Besuchern mit Interesse am Ersatzteilangebot für Auskünfte zur Verfügung. Am gleichen Wochenende pilotiert der zweifache Deutsche Rallyemeister Harald Demuth beim F.A.T. Ice Race im österreichischen Zell am See am 1. Februar einen Audi Sport quattro Rallye des Baujahrs 1984. Ein Wüstenauto auf Eis: Jutta Kleinschmidt, die 2001 die Rallye Dakar als bislang einzige Frau gewonnen hat, fährt in Zell den Audi RS Q e-tron, das Siegerfahrzeug der Dakar 2024.

Auf dem Eis geht es drei Wochen später in St. Moritz weiter: Bei der Concours-Veranstaltung „The I.C.E.“ (21. und 22. Februar) präsentiert Tom Kristensen auf dem zugefrorenen Moritzsee den Audi quattro Gruppe S, Baujahr 1986: Der Aufbau für dieses Spezial-Rallyefahrzeug mit Gitterrohrrahmen, Kunststoffkarosserie und Vierventil-Turbomotor in Mittelmotoranordnung hat bereits 1985 begonnen – es sollte in der ab 1987 geplanten Rallye Gruppe S eingesetzt werden, ist allerdings nicht zum Einsatz gekommen.

Audi ist beim Festival of Speed in Goodwood vertreten

Ein Besuchermagnet für Motorsportfans aus aller Welt ist das Festival of Speed in Goodwood (10. bis 13. Juli): Audi Tradition feiert dort den ersten Audi-Sieg in Le Mans vor 25 Jahren – gemeinsam mit den Le-Mans-Legenden Tom Kristensen und Rinaldo „Dindo“ Capello. Beim Goodwood Hillclimb geht zusätzlich zu den Le-Mans-Boliden auch der Auto Union Typ 52 an den Start, pilotiert von Hans-Joachim Stuck. Auch für Oldtimer-Rallyes holt Audi Tradition Fahrzeuge der historischen Sammlung aus dem Depot: so etwa für die Heidelberg Historic (4. und 5. Juli), die Donau Classic (18. und 19. Juli) und die Sachsen Classic (14. bis 16. August).

Traditionell beteiligt sich das Audi museum mobile am Internationalen Museumstag (18. Mai) und an der Nacht der Museen (13. September). Und schließlich stehen gegen Jahresende noch die Modellautobörsen in den Audi Foren Neckarsulm (9. November) und Ingolstadt (30. November) im Eventkalender.

Alle Veranstaltungstermine, bei denen Audi Tradition mit historischen Motorrädern oder Automobilen am Start ist, und alle Events und Ausstellungen des Audi museum mobile finden sich stets aktuell und mit ergänzenden Informationen auf der Audi Webpage sowie in der Audi Tradition App. (AZ)