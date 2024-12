Autofahrerin wird bei Unfall nahe Burgheim verletzt

Eine 66-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall zwischen Burgheim und Bertoldsheim verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 15.15 Uhr in Richtung Bertoldsheim unterwegs und wollte nach links auf die B 16 auffahren. Dabei übersah sie eine 57-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, die auf der Kreisstraße von Bertoldsheim kommend in Richtung Burgheim fuhr.

Bei dem Zusammenstoß zog sich die 66-Jährige leichte Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst in die Klinik Neuburg gebracht. Die 57-Jährige blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand laut Polizeiangaben ein Schaden von rund 23.000 Euro. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Burgheim und Straß sicherten die Unfallstelle ab und leiteten den Verkehr daran vorbei. (AZ)