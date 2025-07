Weit mehr als nur ein Verein: 75 Jahre TSV Ober/Unterhausen

Die politische Gemeinde Oberhausen zählt über 3200 Einwohner (mit den Ortsteilen Sinning und Unterhausen), allein 950 davon sind Mitglied im TSV Ober-/Unterhausen. Mit seiner großzügigen Sportanlage am südwestlichen Rand von Oberhausen in der Nähe der B 16 zählt der 1950 gegründete Verein längst zu den größten Sportvereinigungen des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen. Grund genug also, um zum 75. Geburtstag zu einer großen Jubiläumsfeier am Samstag, 26. Juli, um 19 Uhr im Festsaal im TSV-Festsaal einzuladen.

Zuvor gibt es um 16 Uhr noch ein Gauditurnier der Stockschützen. Man wolle diesmal ganz bewusst auf weitere sportliche Aktivitäten wie etwa ein Fußball-Jubiläumsturnier wie noch beim 50-Jährigen im Jahr 2000 verzichten, erklärt Vereinschef Marcus Lappe. Denn es gebe viele gute Gründe, um ausgiebig zu feiern, wobei auch einige Überraschungen auf dem Programmzettel des Abends stehen. Als Ehrengäste werden unter anderem Oberhausens Bürgermeister Fridolin Gößl, Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, der gut zwei Jahrzehnte die Fußballschuhe für den TSV Ober-/Unterhausen schnürte, sowie der BLSV-Kreisvorsitzende Erwin Kothmayr erwartet.

Der TSV Ober/Unterhausen ist fest in der Gemeinde verankert

Der Verein ist mittlerweile fest in der Gemeinde verankert, die neuen Baugebiete wirken sich positiv auf die Mitgliederentwicklung aus. Lappe, der das Amt erst vor wenigen Wochen von Anton Giedl übernommen hat, blickt rundum zufrieden auf das rege Treiben, das in der größten Abteilung Gymnastik sowie im Fußball, Tennis und Stockschießen herrscht. Mit ihm hat die gesamte Vorstandschaft eine Verjüngungstour vollzogen. Als stellvertretender Vorsitzender fungiert nun Patrick Tyebo, die Kasse verwaltet Christoph Drexler und die Jugendleitung liegt in Händen von Philipp Kugler – alles ehemalige Fußballer. Dies sei ein deutliches Zeichen dafür, dass der TSV Ober-/Unterhausen mehr darstellt als nur einen Verein, findet Marcus Lappe. „Wir verstehen uns als eine große Familie, und das hat sich seit den Gründungstagen kontinuierlich weiterentwickelt.“

Icon Vergrößern Heiße Duelle lieferten sich schon in den 1950er Jahren die Fußballer des TSV Ober-/Unterhausen (vordere Reihe) und des TSV Burgheim (hintere Reihe), der in diesem Jahr sein 100. Bestehen feiern kann. Foto: Repro: Reinhard Köchl Icon Schließen Schließen Heiße Duelle lieferten sich schon in den 1950er Jahren die Fußballer des TSV Ober-/Unterhausen (vordere Reihe) und des TSV Burgheim (hintere Reihe), der in diesem Jahr sein 100. Bestehen feiern kann. Foto: Repro: Reinhard Köchl

Eigentlich hätten die Oberhausener Kicker schon 1950 ihr 19-jähriges Bestehen feiern können: Bereits im Dezember 1931 war der Turn- und Sportverein Unterhausen aus der Taufe gehoben worden, der damals noch stark Richtung Straß tendierte. Aber schon wenige Monate später war das Bündnis bereits wieder Geschichte, weil die Straßer ein eigenes Sportgelände fanden und die Gelegenheit beim Schopf packten, den Verein gleich in „Turn- und Sportverein Straß“ umzubenennen. Willi Forster war es dann, der im Mai 1950 den Ball wieder ins Spiel brachte. Seine Initiative fiel auf fruchtbaren Boden: 61 Sportbegeisterte, unter ihnen der spätere Bürgermeister Xaver Schiele, der erst vor wenigen Tagen im Alter von 90 Jahren starb, gründeten den TSV. Die ersten Fußballspiele fanden noch auf der Hummelwiese nördlich der Bahnlinie auf Höhe der damaligen IVG, auf dem Oberhausener Bolzplatz bei der Angersiedlung und auf der Heinlewiese in Unterhausen statt – wie in damaligen Zeiten häufig barfüßig! Als der TSV dann das Gelände des stillgelegten Kalkwerkes der Brauerei Schneider erwerben konnte, stand dem lang ersehnten Sportplatzbau nichts mehr im Weg.

1974 wurde das Sportheim des TSV Ober-/Unterhausen eingeweiht

Der TSV Ober-/Unterhausen wuchs und wuchs, und mit ihm kamen immer mehr Abteilungen hinzu. Dass dabei zwischenzeitlich sogar die Sparten Fechten, Leichtathletik, Volleyball, RockʼnʼRoll, Theater und Tischtennis angeboten wurden, spricht für die Offenheit der jeweiligen Verantwortlichen gegenüber zeitgeistigen Bedürfnissen. 1974 wurde das Sportheim eingeweiht und Anfang der 2000er Jahre großzügig erweitert, 1990 wuchs das Tennisheim aus dem Boden. Herausragende Verdienste, gerade bei den arbeitsintensiven Bauvorhaben, erwarb sich dabei der damalige Vorsitzende Alfons Stemmer. Er und sein Nachfolger Anton Giedl schufen die Bedingungen dafür, dass der Verein nun gesund und voller Elan auf das 100. Gründungsfest zusteuern kann. Dass ausgerechnet auf das Jubiläumsjahr ein Ereignis fällt, das vor nicht allzu langer Zeit nahezu undenkbar gewesen wäre, steht stellvertretend für die gesamte Entwicklung des TSV Ober-/Unterhausen hin zu einem modernen Verein: Ab der kommenden Saison werden die Fußballer im Erwachsenenbereich eine Spielgemeinschaft mit dem einstigen Rivalen SV Sinning bilden. Aus Personalgründen sei dies eine zwingende Notwendigkeit, damit in beiden Vereinen weiterhin Fußball gespielt werden könne, heißt es ganz pragmatisch bei den Verantwortlichen.