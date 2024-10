80-Jähriger fährt Schlangenlinien und gefährdet andere Autofahrer

Am Sonntagnachmittag war ein 80-jähriger Rentner aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen mit seinem roten Auto in Schlangenlinien auf der Kreisstraße EI 6 von Konstein in Richtung Spindeltal unterwegs, wodurch mehrmals der Gegenverkehr gefährdet wurde. Der Fahrer war laut Polizei auch immer wieder nach rechts ins Bankett abgekommen.

Der Rentern aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen hatte 0,9 Promille

Die Ursache für die Fahrweise dürfte in der Alkoholisierung des Rentners gelegen haben. Die Streife vor Ort stellte einen Alkoholwert von 0,9 Promille fest. Den 80-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren aufgrund der Straßenverkehrsgefährdung. Die Polizeiinspektion Eichstätt bittet die Verkehrsteilnehmer, die aufgrund der Fahrweise des Rentners ausweichen mussten, sich bei der Polizei zu melden. (AZ)