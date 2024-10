Crash bei Schrobenhausen: 87-Jähriger überlebt Unfall nicht

Am späten Donnerstagabend war es auf der Staatsstraße 2045 bei Schrobenhausen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 87-jähriger Autofahrer aus Pfaffenhofen ist am Dienstag an den Folgen seiner massiven Verletzungen im Krankenhaus gestorben.

Wie berichtet, war eine 60-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Pfaffenhofen von Pfaffenhofen kommend in Richtung Schrobenhausen unterwegs gewesen, als sie auf Höhe der Einmündung zur Altenfurter Straße mit dem Auto eines 87-jährigen Pfaffenhofeners zusammenstieß, der in die vorfahrtsberechtige Staatsstraße einbiegen wollte.

Unfall in Schrobenhausen: Senior stirbt nach schwerem Unfall

Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug der Frau in den Straßengraben geschleudert und blieb dort auf dem Dach liegen. Die Fahrerin musste von den Feuerwehren Schrobenhausen und Mühlried befreit werden und wurde vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 87-Jährige erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Dort ist er nun gestorben.